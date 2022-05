L'info météo du jour Une journée ensoleillée et chaude mardi

Lundi, des orages seront encore présents sur le flanc est de la France. La journée de mardi sera plus calme, ensoleillée et chaude dans l'ensemble.

Ce lundi, une zone instable et orageuse circulera sur le flanc est du pays avec des pluies orageuses parfois soutenues le matin et à la mi-journée, devenant plus discrètes en cours d'après-midi. De belles périodes ensoleillées se développeront par ailleurs, tandis que quelques ondées éparses menaceront ici ou là, comme du Limousin à l'Auvergne, sur les Alpes (localement orageux), ou encore de la Bretagne à la Normandie. Les températures seront encore très estivales et proches des 23 à 28 degrés en général, jusqu'à 30 dans le Midi.

Pas très équitables ces orages, pas loin de 30 mm au total ici proche de Vaux le Vicomte 18 puis 11 pic.twitter.com/ugWta41yUX — CMONord (@CMOnord) May 16, 2022

Mardi, un temps calme, anticyclonique et bien ensoleillé dans l'ensemble s'imposera en toutes régions. Quelques cirrus et cumulus circuleront par endroit, notamment sur la moitié nord. Une petite évolution orageuse devrait concerner la Bretagne, le Perche ou encore la Sarthe en fin d'après-midi et soirée. Il fera particulièrement chaud, souvent autour de 30 degrés l'après-midi.

