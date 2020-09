L'info météo du jour Une journée ensoleillée samedi

Grand soleil prévu sur toute la France pour la journée de samedi avec des températures estivales.

Ce vendredi, un temps calme, sec et plutôt bien ensoleillé s'imposera quasiment partout malgré quelques cumulus et cirrus. Le ciel s'annonce plus nébuleux du Pays de Léon au Cotentin. Il faudra encore compter sur de l'instabilité par ailleurs dans le sud-est où des averses orageuses se développeront dans l'après-midi, essentiellement des Alpes à la Provence-Côte d'Azur jusqu'en Corse. La chaleur sera modérée et estivale, plus forte sur les régions méridionales.

Samedi, c'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce sur tout le pays. Quelques stratus pourront quelque peu ternir le bleu du ciel le long des côtes de la Manche. Les cumulus prendront de l'ampleur d'autre part en journée sur l'arc alpin où une averse orageuse ne sera pas exclue. Une chaleur estivale régnera notamment sur les deux-tiers sud.

