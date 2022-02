L'info météo du jour Une journée plus calme et ensoleillée mercredi

Après une journée de mardi encore perturbée, celle de mercredi s'annonce plus calme. La douceur sera également au rendez-vous.

Ce mardi, une nouvelle perturbation envahira les régions situées au nord de la Loire avec son lot de grisaille et de pluies intermittentes, plutôt faibles. Le vent soufflera fort à nouveau, mais sans commune mesure avec ces derniers jours, jusqu'à 70-80 km/h près des côtes et rarement plus de 50-60 km/h dans les terres. Sur la moitié sud, le ciel se couvrira du Bordelais au nord des Alpes, alors que le soleil prendra l'avantage plus au sud. Il fera doux.

Pendant la pause...

Les gars sont allés boire un thé bien chaud ???

Putain!!! Ça caille ????????????

Repiquage betteraves porte graines ???? pic.twitter.com/DWeWvvchqJ — Kabac Frédéric (@Fred13105) February 22, 2022

Mercredi, une accalmie se dessinera sur la plupart des régions. Après quelques gouttes résiduelles du Massif Central au Jura le matin sous un ciel chargé, des éclaircies reviendront en journée. Ailleurs, nuages et éclaircies alterneront. Le soleil brillera plus franchement sur les régions méridionales. Au contraire, les stratus resteront omniprésents des Charentes jusqu'en Bretagne. La douceur restera au programme.

