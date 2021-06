L'info météo du jour Une masse d'air tropicale s'étend sur la France

Pauline Debris Terre-net Média

Il fera beau sur l'ensemble du pays. Le soleil sera accompagné d'une masse d'air tropicale de plus en plus chaude. Dans l'après-midi, quelques orages pourront éclater sur les Pyrénées. Demain le temps restera très ensoleillé et sec et les températures grimperont encore.

Ce lundi, le bloc anticyclonique se renforcera encore tout en s'étendant jusqu'aux Alpes. Une masse d'air tropicale de plus en plus chaude s'étendra sur la France. C'est encore une fois un grand soleil qui règnera sur l'ensemble du pays avec seulement quelques nuages bas marins entre la Côte d'Azur et la Corse le matin. Dans l'après-midi, quelques orages pourront aussi éclater sur les Pyrénées. Très chaud avec parfois 34 à 36 degrés du côté de Perpignan, Toulouse, Agen ou Nîmes. Petit sorgho deviendra grand ??



?? le sorgho, plante tropicale aime les chaleurs importantes, il permet d'avoir du vert en été à l'heure où les plantes de prairies souffrent et grillent.



Les vaches laitières (ferme voisines) aurons du bon sorgho à brouter cet été ??? pic.twitter.com/AG8Y4D2bLN — Théo, Futur Éleveur ?????? (@theoj79) June 14, 2021 Mardi, le temps restera très ensoleillé et sec partout. Un léger voile de cirrus survolera la moitié nord. À noter par ailleurs des cumulus se formant en journée sur les Pyrénées et les Alpes frontalières où un orage isolé ne sera pas exclu localement en fin d'après-midi et soirée. De plus en plus chaud. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

