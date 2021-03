L'info météo du jour Une matinée assez calme avant une nouvelle perturbation

Apres une courte accalmie ce matin, une nouvelle perturbation va faire son apparition par l'extrême nord. Nuages et pluies régneront d'abord sur la moitié du nord du pays puis s'étendront au reste de l'Hexagone sauf sur le sud-est méditerranéen où les périodes ensoleillées seront plus présentes.

Ce mardi matin, courte accalmie sur le pays au niveau météo, mais avec un ciel relativement nuageux ou parfois brumeux voire quelques éclaircies et encore quelques averses éparses, sur le flanc est notamment. Puis une nouvelle perturbation va aborder l'extrême nord. Nuages et pluies se généraliseront à une large moitié nord en cours d'après-midi, avec des précipitations parfois modérées voire soutenues, tandis que les nuages seront également nombreux dans le quart sud-ouest. Les averses seront plus espacées sur l'ouest avec quelques éclaircies en Bretagne, mais il faudra aller dans le sud-est méditerranéen pour bénéficier de plus larges périodes ensoleillées. Mistral et tramontane souffleront encore très fort (80 à 100 km/h).

Agréable journée qui commence avec le brouillard avant la pluie annoncée... pic.twitter.com/ZuDTLzvJ1d — GIGON Yves (@GigonYves) March 16, 2021

