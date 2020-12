L'info météo du jour Une météo hivernale au programme de cette semaine

Les conditions resteront encore assez hivernales sur la France cette semaine, avec beaucoup de pluies sur le sud-ouest et de la neige en montagne. Les températures seront de saison sur l'ensemble du pays.

Ce lundi et mardi, de nouvelles perturbations circuleront du littoral atlantique en direction du golfe du Lion, donnant un temps très perturbé sur l'Aquitaine notamment avec des pluies abondantes. De la neige est prévue sur les Pyrénées et les Cévennes. Le temps sera plus calme et sec mais froid en allant vers le nord-est du pays.

MeteoNews indique pour le reste de la semaine que « les conditions resteront assez hivernales sur la France, avec beaucoup de pluies sur le sud-ouest, abondantes sur le pays basque et les Pyrénées Atlantique où il neigera également abondamment en montagne. Les flocons s'inviteront encore aussi parfois dès 500-600 m sur l'Auvergne et de la Bourgogne au Jura et aux Vosges entre lundi soir et jeudi. Les températures seront de saison sur l'ensemble du pays. »

