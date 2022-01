L'info météo du jour Une météo plus calme mercredi avec des températures en baisse

Après un temps agité ce mardi, la journée de mercredi sera plus calme. Les températures seront en baisse pour redevenir de saison.

Ce mardi, un temps très agité rythmera la journée dans le nord-est du pays, avec le passage d'une petite dépression. Des pluies continues souvent modérées à soutenues et abondantes concerneront les régions de la Loire à l'Alsace et en particulier des Ardennes aux Vosges avec des cumuls de 20 à 50 mm en 24 h. Des bourrasques de vent de plus de 60 km/h seront également de la partie sur ces régions. Plus au sud, le temps restera sec sous un ciel très nuageux ou voilé voire assez lumineux des Pyrénées au Massif Central et aux Alpes. Autour du golfe du Lion jusqu'au Var, des nuages bas maritimes pourront persister toute la journée. Encore une très grande douceur hors saison sur la moitié sud et est, avant une nette baisse du mercure par le nord en cours d'après-midi et soirée.

Bientôt la fin mais avec douceur cela à fort repoussé et consommé du sucre...et la cette flotte pour l enlèvement ?? pic.twitter.com/9sjJUpSBQE — Choiselat Frédéric ??????...???? (@ChoiselatF) January 4, 2022

Mercredi, les conditions météo s'annoncent beaucoup plus calmes et plutôt bien ensoleillées dans l'ensemble parmi quelques passages nuageux inoffensifs. Le ciel restera tout de même chargé sur les Pyrénées et leur piémont avec de la pluie. Chargé également sur les Savoie où il pleuvra et neigera dès 600 à 800 m en journée avant une amélioration. La Corse passera la journée sous les averses. Chute des températures, plus ou moins de saison selon les régions.

