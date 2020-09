L'info météo du jour Une nouvelle ondulation humide arrive mardi, les températures remontent

Le temps restera humide cette semaine mais les températures remontent pour revenir à des niveaux de saison.

Ce lundi, une perturbation continuera d'onduler sur la France, avec des pluies sur un axe Hauts-de-France - Auvergne le matin, se décalant lentement vers la Lorraine et le nord de la vallée du Rhône en journée. De part et d'autre de cette zone humide, le ciel sera plus clairsemé entre nuages et belles éclaircies sur une bonne façade ouest notamment, mais aussi sur le quart sud-est voire les frontières de l'est. Les températures seront à la hausse et retrouveront quasiment un niveau de saison en général, toutefois localement encore un peu fraîches notamment en Auvergne. Toujours beaucoup de vent près de la Grande Bleue.

Première gelée blanche de l'automne le 28 septembre... pic.twitter.com/RVhe9AQ41P — LUHERNE Vincent ?????????? (@vincentluherne) September 28, 2020

Mardi, une nouvelle ondulation humide circulera sur la moitié nord. Les nuages seront assez nombreux et quelques pluies faibles éparses se déclencheront par moments au nord d'une ligne La Rochelle - Mulhouse. Plus au sud le ciel sera souvent voilé mais très lumineux et sec. Partout les températures seront à la hausse, avec près de 18 à 20 degrés en moyenne, jusqu'à 22 ou 23 dans le Midi. Le vent sera assez faible en général.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net