L'info météo du jour Une nouvelle perturbation au nord jeudi, temps calme sur le sud

Pour la journée de jeudi, des pluies sont attendues près des côtes de la Manche. Plus globalement le temps sera gris au nord, plus sec et lumineux sur la moitié sud.

Ce mercredi, une légère poussée anticyclonique redressera le flux au sud à sud-ouest sur le pays. De petites dépressions tournicoteront encore sur les îles britanniques mais elles n'influenceront pas encore le temps en France où une parenthèse plus sèche s'ouvrira avec un ciel nuageux à variable. On surveillera toutefois le vent d'ouest particulièrement violent sur le Cap Corse avec des rafales à plus de 100 km/h. Les températures seront en hausse.

Jeudi, la moitié nord passera le plus souvent la journée sous la grisaille et parfois quelques gouttes ou de la bruine. Des pluies plus conséquentes débuteront près des côtes de la Manche entre l'après-midi et la soirée à l'arrivée d'une nouvelle perturbation avec beaucoup de vent. Sur la moitié sud en revanche, un temps calme, sec et lumineux s'imposera, voire bien ensoleillé de la côte Basque au Midi-Toulousain jusqu'aux régions du sud-est. Il fera plutôt doux pour la saison, sans gros excès.

