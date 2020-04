L'info météo du jour Une nouvelle perturbation jeudi du sud-ouest aux frontières de l'est

Amélie Bachelet Terre-net Média

Les perturbations se succèdent : ce mercredi, une arrive par l'ouest du pays et va gagner le Limousin, le Centre-Val de Loire, le Bassin Parisien et les Hauts-de-France. Jeudi, une nouvelle glissera du sud-ouest vers les frontières de l'est.

Ce mercredi, une perturbation envahira l'ouest du pays avec son lot de nuages et de pluie dans une ambiance assez venteuse, gagnant ensuite le Limousin, le Centre-Val de Loire, le Bassin Parisien et les Hauts-de-France. Dans le nord-est, nuages, éclaircies et averses localement orageuses alterneront. Le temps sera plus sec mais nuageux de l'Auvergne aux Alpes. Le soleil brillera surtout près de la Méditerranée. Le thermomètre sera plus ou moins de saison. Les 4mm de ce matin n’ont pas changé grand chose, mais le tournesol et le maïs semblent apprécier ! ???????? On espère que les précipitations vont s’intensifier ! #CeuxQuiFont pic.twitter.com/1BXSwV0qdK — Quentin B ?????????? (@bigard_q) April 28, 2020 Jeudi, une nouvelle perturbation glissera du sud-ouest vers les frontières de l'est, apportant des pluies parfois conséquentes, notamment en matinée. Un temps instable provoquera des averses fréquentes des côtes de la Manche au Bordelais jusqu'en Lorraine en journée, parfois accompagnées de tonnerre dans une atmosphère très venteuses. Le pourtour méditerranéen restera un peu plus à l'écart malgré de nombreux passages nuageux. L'ambiance sera plutôt fraîche, mais sans excès. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

