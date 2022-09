L'info météo du jour Une perturbation active traverse la France entre mardi et mercredi

Les pluies seront encore copieuses ce mardi et mercredi. Les températures seront fraîches pour la saison.

Ce mardi, les conditions resteront très automnales sur le pays, sous un flux d'ouest sensible, humide et frais pour la saison. Il ne fera en effet pas plus de 12 à 15 degrés du nord à l'est, contre à peine 16 à 20 de l'ouest à la moitié sud. Les nuages seront donc nombreux en général, et porteurs de quelques averses, notamment sur la moitié nord et la façade est, mais aussi au sud de la Garonne et sur les Alpes, avec des flocons autour des 1 800 à 2 000 m à peine.

Le soleil fera cependant de belles apparitions essentiellement sur le Sud-Est Méditerranéen, mais mistral et tramontane y souffleront très fort, jusqu'en Corse : 80 à 100 km/h.

7 il y a 2 jours...et 7 ce matin.

Voila une pluie qui va profiter aux cultures!

...

Ça tombe bien...c'est une pluie qui fait re 7.#HereComeTheRainAgain#FrAgTw pic.twitter.com/Jp9xqtsLMF — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) September 27, 2022

Dans la nuit et toute la journée de mercredi, une perturbation très active traversera la France, engendrant des pluies parfois copieuses sur une bonne partie centrale du pays notamment. On relèvera en effet près de 30 à 40 litres au mètre carré sur le Centre, l'ouest de l'Auvergne ou le Limousin, ainsi que sur la Franche-Comté, les Alpes du Nord et sans oublier le Pays basque ou encore l'ouest de la Corse (avec localement près ou plus de 50 millimètres).

D'une manière générale, il pleuvra fréquemment sur une bonne partie du pays, mais les ondées s'espaceront progressivement sur la moitié nord avec le retour de belles éclaircies également. Les températures resteront dignes d'un mois d'octobre et fraîches pour la saison. Encore pas mal de vent sur le pourtour Méditerranéen ou la côte Atlantique.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net