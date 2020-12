L'info météo du jour Une perturbation envahit les trois quarts de la France jeudi

Nuages et pluie au programme pour les trois quarts du pays jeudi au passage d'une perturbation. Les températures seront assez froides.

Ce mercredi, la grisaille restera compacte des Pyrénées au quart nord-est, donnant quelques gouttes et des flocons à basse altitude sur le Massif Central jusqu'à la chaîne pyrénéenne. Pas mal de soleil près de la Méditerranée en dehors de quelques ondées de la Côte d'Azur au nord de la Corse. Le soleil fera quelques apparitions d'autre part sur l'ouest et plus particulièrement des Charentes aux Landes. Le thermomètre tournera autour des chiffres de saison.

Jeudi, une perturbation envahira rapidement les trois quarts de la France avec son lot de nuages et de pluie, voire de neige dès 600 mètres sur le Massif Central. Quelques éclaircies résisteront des Pyrénées au nord des Alpes jusqu'en Alsace. Le soleil fera de la résistance surtout près de la Méditerranée. Il fera assez froid.

