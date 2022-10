L'info météo du jour Une perturbation ondule sur le centre de la France ce mardi

Des pluies et averses toucheront l'axe central de la France ce mardi. Les températures seront fraîches le matin mais encore douces en journée.

Ce mardi, une perturbation ondulera essentiellement sur un axe central du pays entre l'Aquitaine, les Charentes, le Limousin, puis l'Auvergne, le Pays Basque, les Pyrénées et en direction de la Franche-Comté ou de la Bourgogne.

Les pluies et les averses seront parfois modérées ou soutenues sous cette zone, avec localement jusqu'à 10-15 mm attendus, voire 20-30 mm. Plus au nord et au sud de cette perturbation, le soleil dominera dans l'ensemble, malgré quelques cumulus autour des Alpes et en Corse où une ondée sera possible ici et là.

Les températures seront en baisse au nord de la Seine sous une faible bise de nord-est, mais encore très douces et agréables sur le reste du pays.

Mercredi, le champ de pression restera assez élevé et anticyclonique avec près de 1024 hectopascals sur le pays. Cela engendrera de nombreux bancs de grisaille ou de brouillard en matinée notamment sur un axe central et sur l'est du pays. Des averses se déclencheront faiblement le matin de l'Aquitaine au Massif-Central, mais elles prendront plus d'ampleur l'après-midi avec parfois un caractère orageux jusqu'aux Alpes.

Le soleil sera voilé sur le pourtour méditerranéen ainsi que sur une bonne moitié Nord avec des nuages parfois plus denses mais un temps restant sec. Il fera froid à l'aube au nord de la Seine avec de petites gelées blanches possibles, puis on attend des valeurs de saison en journée, voire douces sur le reste du pays.

