L'info météo du jour Une perturbation pluvieuse progresse mardi vers l'est et le sud du pays

Après un rafraîchissement des températures ce lundi, le thermomètre devrait remonter mardi. Une perturbation pluvieuse arrive lundi par le nord puis progresse mardi vers le sud et l'est.

Ce lundi, nous ne noterons pas beaucoup de changement, à savoir un temps généralement calme et sec sur le pays. Des bancs de grisailles se formeront encore toutefois sur les plaines du Sud-Ouest, du Val de Saône, en Alsace, mais aussi au nord de la Seine et dans le nord-Auvergne. Ils peineront parfois à se dissiper, mais ailleurs il fera beau. Une dégradation pluvieuse abordera l'extrême Nord en début de soirée, et des phénomènes temporairement verglaçants seront possibles dans le quart nord-est durant la nuit. De fortes gelées matinales seront possibles par endroits, puis il fera encore froid ou très frais en journée.

Mardi, la perturbation arrivée par le nord la veille au soir progressera rapidement vers le sud et l'est, apportant un temps gris et pluvieux du sud de la Garonne aux Alpes jusqu'en Alsace et des flocons jusqu'à très basse altitude, voire localement en plaine à l'aube le long des frontières de l'est. Le ciel se chargera près de la Méditerranée et quelques gouttes arroseront le sud de la Corse. Un ciel plus changeant s'imposera au nord de la Loire, partagé entre nuages, éclaircies et quelques ondées. Un redoux sera observé.

