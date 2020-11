L'info météo du jour Une petite perturbation ondule du Bassin parisien à la Lorraine

Des petites pluies éparses seront possibles ce lundi du Bassin parisien à la Lorraine. Niveau thermomètre, les températures seront de saison.

Ce lundi, les hautes pressions resteront bien calées sur la France avec encore près de 1 030 hectopascals en moyenne. Cela n'empêchera toutefois pas une très faible perturbation d'onduler sur un axe Bassin parisien - Lorraine, avec de nombreux nuages et quelques petites pluies faibles éparses possibles ici et là.

3 jours de gel consécutif je pense que cela va calmer les pucerons et autres cicadelles sur céréales du coup on hiverne le pulvérisateur utiliser les données météo pour adapter ses stratégies la base de l’agriculture vertueuse pic.twitter.com/Ch174HEqAj — Damien Collignon (@dams7174) November 23, 2020

Plus au sud, il faudra parfois patienter pour la dissipation de bancs de brumes ou brouillards, souvent accompagnés de givre et de gelées. Puis le soleil dominera très souvent les débats en cours de journée. Les températures seront de saison, très fraîches surtout sous les brouillards tenaces des plaines de l'est.

