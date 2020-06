L'info météo du jour Une très forte chaleur attendue jeudi

Le temps restera ensoleillé pour les journées de mercredi et jeudi. Une très forte chaleur est attendue.

Ce mercredi, un temps estival et ensoleillé régnera en maître partout avec tout au plus quelques bancs de cirrus par moments ici ou là. Des cumulus se formeront sur les Alpes frontalières, donnant localement une petite ondée orageuse en fin d'après-midi. Il fera très chaud partout, entre 30 et 35 degrés, un peu moins sur les côtes.

À l'approche de fortes chaleurs, on passe en rythme de nuit pour les ?? : à l'herbage la nuit, et à l'ombre dans le bâtiment la journée ??



Sinon, quand il fait trop chaud, elles ne pâturent pas et se regroupent à l'ombre des arbres#CeuxQuiFontLeLait #FrAgTw pic.twitter.com/lTpYSfFmZF — Thomas Graindorge ?????????? (@TomAgri61) June 23, 2020

Jeudi, peu de changement puisque l'astre du jour brillera une nouvelle fois très largement en toutes régions, parfois parmi quelques cumulus et cirrus. Les développements nuageux seront plus importants sur les Pyrénées et les Alpes, voire sur les sommets Jurassiens et quelques orages menaceront en soirée. Une très forte chaleur régnera, sans atteindre les seuils de canicule.

