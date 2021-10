L'info météo du jour Une très grande douceur ce mardi

De la douceur voire même de la chaleur : c'est ce qui vous attend pour cette journée de mardi.

Ce mardi, une perturbation s'évacuera vers l'extrême Nord et les frontières du Nord-Est en matinée avec quelques gouttes résiduelles. Le ciel s'éclaircira largement par ailleurs hormis quelques grisailles matinales, puis des voiles d'altitude parfois nombreux, et aussi des remontées maritimes sur le Golfe du Lion avec quelques gouttes sous des grisailles plus tenaces.

Un léger vent de secteur sud se fera sentir, notamment près des côtes. Il ramènera de l'air de plus en plus doux voire chaud pour la saison, avec près de 20 à 25 degrés en général, et même des pointes approchant les 28 à 29 degrés en Aquitaine !

Ces graines sont depuis 10 jours en terre... une pluie et un peu de douceur pour voir le début de la levée ?? pic.twitter.com/YfOPdTOfAE — Lievens Gilles (@GillesLievens) October 19, 2021

Une première perturbation très pluvieuse va traverser la Bretagne la nuit prochaine, avec déjà un coup de vent surtout sur les côtes. Puis le temps s'annonce agité mercredi, avec de fréquents passages pluvieux, parfois soutenus d'ici à mercredi soir sur tout le pays, et un vent qui se renforcera partout (60 km/h, voire 80 km/h sur le Lyonnais et les côtes). Un coup de vent traversera ensuite la façade Ouest et Nord dans la nuit de mercredi à jeudi (70 à 80 km/h, voire 80 à 100 sur les côtes).

