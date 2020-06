L'info météo du jour Une vague orageuse du sud-ouest à l'est du pays mercredi

Des orages localement forts sont attendus mercredi du sud-ouest à l'est du pays avec un risque de grêle.

Ce mardi, un front atténué circulera près de la Manche en apportant un peu de pluie, précédée d'une couverture nuageuse bien dense des Pays de la Loire au Bassin Parisien jusqu'en Lorraine. Plus au Sud, le soleil brillera très largement. Le thermomètre sera à peine de saison au nord de la Loire, et la chaleur plutôt modérée au sud du fleuve.

Mercredi, une vague orageuse traversera les régions depuis le sud-ouest la nuit précédente vers le Massif Central en matinée puis les régions de l'est dans l'après-midi et la soirée, orages localement forts avec risque de grêle et de violentes rafales de vent. Le pourtour méditerranéen restera à l'écart sous le soleil. Sur un grand quart nord-ouest jusqu'en Champagne-Ardenne et jusqu'aux Charentes, le ciel sera bien chargé, donnant quelques ondées. Il fera chaud et lourd au sud et à l'est, plus frais vers le nord-ouest.

