L'info météo du jour Une vraie journée d'été

Pauline Debris Terre-net Média

Encore beaucoup de soleil aujourd'hui, seul un petit orage isolé pourra éclater sur les Alpes frontalières et surtout les Pyrénées. Demain, encore très beau et très chaud. Quelques passages nuageux possibles sur l'extrême Nord, l'Auvergne, les Alpes et les Pyrénées, avec un faible risque instable localement ici et là.

Cette journée de mardi s'annonce très estivale avec beaucoup de soleil en toutes régions, quelques rares cumulus ou cirrus ici ou là. Un petit orage isolé pourra éclater sur les Alpes frontalières et surtout les Pyrénées en journée. Chaleur bien présente, plus forte à l'Ouest et au Sud. Après les fortes ???? de ces derniers jours et le retour du ??l’occasion d’essayer la dernière arrivée ??, 25ans après la JD955 et leur 3m20 de coupe pic.twitter.com/a1zoWJ1Gto — Christophe HAAS (@chhaas67) July 19, 2021 Mercredi, poursuite de ce temps anticyclonique sur le pays, engendrant tout de même quelques passages nuageux sur l'extrême Nord, l'Auvergne, les Alpes et les Pyrénées, avec un faible risque instable localement ici et là. Ensoleillé en général par ailleurs, hormis quelques voiles ou cumulus inoffensifs. Toujours très chaud notamment de l'Ouest au Sud (30 à 35 degrés), chaleur plus modérée du Nord à l'Est (24 à 28 degrés). Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

