Le look de la gamme CR 2024 dévoilé par New Holland

Ceux qui ont sillonné les allées d'Innov-agri les 5, 6 et 7 septembre derniers ont pu découvrir, pour la première fois, le nouveau look extérieur des gammes de moissonneuses-batteuses CR du constructeur italien. Leur design reprend le style déjà révélé sur la gamme de presses à balles rectangulaires et préfigure la future apparence de l’ensemble des machines New Holland. Question mises à jour, les engins de la série CR à double rotors embarquent un siège dont le niveau de confort augmente grâce à son assise en cuir et à un meilleur soutien. A souligner aussi le dispositif de chauffage et de refroidissement pour s'adapter au mieux à la saison de récolte. La moissonneuse-batteuse est l'outil par excellence n'ayant pas le droit de tomber en panne durant sa période d'activité alors pour parer à toute éventualité, la marque propose son système d’assistance incluant par exemple la garantie trois ans (ou 1 200 h moteur).

La gamme 2024 intègre un modèle supplémentaire : la CR 7.90 à chenilles. L'agriculteur a le choix entre la version suspendue baptisée Flex ou Terraglide, en trois largeurs différentes (24 pouces, 28,5 pouces ou 34 pouces). De quoi réduire la pression au sol de la machine de 57 % par rapport à un modèle à pneu de même largeur. La tehnologie Dynamic Flow Control est accessible sur chaque engin bénéficiant du châssis de 17 pouces et selon le constructeur, offre la possibilité à l'opérateur de modifier la position des couvercles de rotors directement depuis la cabine. Le dispositif, déjà connu sur les modèles CR8.90, 9.90 et 10.90, peut relever le débit de chantier jusqu'à 20 %.

IntelliSense : pour gérer les réglages automatiquement

La gestion IntelliSense optimise en permanence et de manière automatique les différents paramètres des organes de battage, de séparation et de nettoyage. Pour l'occasion, le constructeur ajoute des cordes à son arc avec dorénavant deux cultures supplémentaires, l’avoine et le sorgho, soit huit au total. Le millésime 2024 peut également, en option, embarquer la technologie NutriSense installée directement à l'usine. L'analyseur proche infrarouge est fixé sur le couvercle de l'élévateur à grain propre, de sorte à analyser en permanence le flux de récolte. Autrement dit, le système mesure l'absorption de lumière pour déterminer la teneur en protéines, en amidon et en huile, ainsi que le taux d'humidité. Ces données sont regroupées sur une carte et peuvent être combinées à celles du rendement. L'idée est de zoner de manière précise les parcelles ou de créer une carte d’exportation de l’azote. Le système sert aussi à alloter les récoltes en vue de mieux valoriser leur prix de vente.