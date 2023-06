Déjouez naturellement les attaques de méligèthes

Le méligèthe est un petit coléoptère noir, de 1,5 à 2,5 mm de long et de forme aplatie. Reconnaissable de par ses reflets métalliques parfois verts, ce ravageur du colza peut entraîner de lourdes pertes au printemps. Les périodes les plus sensibles de la culture s’échelonnent du stade « boutons accolés » (D1) au stade « boutons séparés » (E). Les méligèthes raffolent du pollen des fleurs de colza. Quand les fleurs sont ouvertes, le pollen est libre d’accès et la nuisibilité de ce ravageur est alors quasi nulle. Là où le prélèvement de pollen par les méligèthes devient problématique, c’est quand il se fait directement dans les boutons floraux. Les insectes sont alors obligés de les perforer pour atteindre les étamines, ce qui peut endommager le pistil, conduire à leur avortement et pénaliser le rendement final de la culture.

Observez les densités de ravageurs... mais aussi l’état du colza

En matière de lutte, l’objectif n’est pas d’éradiquer l’ensemble des individus mais de maintenir les populations à un niveau tolérable pour que la floraison puisse s’engager sans retard important et que les compensations puissent s'exprimer au maximum. Le colza dispose en effet d’importantes capacités de compensation, notamment si la culture est saine et vigoureuse. À l’inverse, plus les colzas seront chétifs et/ou stressés, plus ils seront sensibles aux attaques de ces insectes. Dans la gestion des méligèthes, l’observation de l’état du colza est donc aussi importante que celle des populations de ces ravageurs.

Attirer naturellement les méligèthes, avec des variétés plus précoces

L’un des leviers d’action contre les méligèthes passe par le choix variétal : une stratégie qui se prépare donc avant même le semis. Lidea propose une solution clé en main qui rassemble, dans un même sac, la variété de rente à hauteur de 93 %, et 6 % de semences d’ALICIA, la variété piège à méligèthes : les 1 % restant étant du trèfle d’Alexandrie pour assurer l’homogénéité le mélange. Avec une densité de semis de 40 plants au m² de la variété d'intérêt, ALICIA représente donc en moyenne 3 plants/m². Cette variété est, sur le marché, celle qui fleurit le plus précocement : entre 7 et 10 jours avant les autres variétés. De par cet atout, ALICIA attire près de sept fois plus les méligèthes que la variété d’intérêt. Au printemps, quand les méligèthes se mettront en quête de pollen, ils seront dès lors attirés en priorité par ALICIA, limitant ainsi les dégâts sur la variété principale. À noter que cette année, Lidea élargit son offre « piège à méligèthes » en proposant LID TRETO, une nouvelle variété très précoce à floraison qui vient en plus de la référence ALICIA.

Réduire les IFT

Cette méthode de lutte biologique limite le recours aux traitements insecticides et réduit ainsi l’IFT global de la culture, tout en protégeant l'utilisateur, les insectes auxiliaires et les pollinisateurs des colzas. Pour les agriculteurs, ce mélange prêt à l’emploi, facile à utiliser, est synonyme de gain de temps et de performance. Le rendement de la culture de rente est préservé. La solution Lidea Protect est aujourd’hui disponible pour les variétés CAPELLO, AGENDA, MEMORI, LID BESSITO, LID GENEROSO et LID ULTIMO.