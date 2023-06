La gamme colza de Lidea affiche performance et régularité

Depuis plus de 50 ans, Lidea investit dans la recherche pour valoriser au mieux le potentiel génétique du colza d’hiver. Ce haut niveau d’expertise positionne le semencier comme le quatrième acteur sur le marché du colza en France. Chaque campagne dévoile son lot de nouveautés. Pour les prochains semis, Lidea propose deux nouvelles variétés de colza demi-précoces : LID Bessito et LID Generoso.

LID Generoso, du haut potentiel

LID Generoso s’affiche comme la variété la plus régulière à l’inscription au CTPS France sur les deux années de test. Elle décroche même des résultats supérieurs à 103% de la moyenne des témoins dans plus de 88 % des situations*. Avec des rendements atteignant 105,5 % des témoins en 2021 et 108,5 % en 2022, LID Generoso confirme son excellent potentiel sur deux campagnes complétement différentes, dans tous les types de sol et quelles que soient les conditions climatiques. Cette variété possède une très bonne dynamique d’installation et s’avère peu sensible à l’élongation et très peu sensible au froid. Ses faibles sensibilités à la verse et à l’égrenage en font une variété sécurisante pour la fin de cycle.

LID Bessito résiste bien aux maladies

L’autre nouveauté, LID Bessito, est également une variété demi-précoce. Elle aussi se distingue par de très bonnes performances, dans tous les types de sol, des argilo-calcaires superficiels aux limons profonds. LID Bessito possède par ailleurs une très bonne vigueur au départ ainsi qu’un fort développement végétatif, tout en étant peu sensible à l’élongation. Des atouts qui lui permettent de mieux résister aux attaques des ravageurs à l’automne : moins de larves par pieds et un nombre de plantes saines plus important. Cette variété possède également un très bon profil de tolérance aux maladies, que ce soit les maladies de fin de cycle, le verticillium ou mycosphaerella. La teneur en huile des graines est, elle aussi, élevée. Lidea conseille de viser un peuplement de 25 à 30 plantes par m2.

Bonne vigueur de départ pour LID Ultimo

Quant à LID Ultimo, elle allie un très bon profil maladies et de hauts rendements. Variété à cycle mi-tardif à reprise et floraison mi-précoce à maturité, LID Ultimo s’implante rapidement grâce à une très bonne vigueur de départ. Elle valorise également bien les fins de cycle grâce à son bon comportement face aux maladies de pieds (TPS phoma), de tige (TPS cylindrosporiose) et des siliques (TPS mycosphaerella). Elle saura donner le meilleur dans les parcelles à très bon potentiel, du fait d’une capacité de ramification importante et d’un nombre de siliques très élevé.

Capello, la valeur sûre

Les producteurs de colza peuvent également s’appuyer sur des valeurs sûres de la gamme Lidea, à l’image de Capello et de LID Ultimo. Capello se distingue en effet, depuis plusieurs années, par sa régularité. Sa grande force : sa capacité de ramification qui lui permet de performer même en cas de pression importante de larves d’insectes à l’automne. Plébiscitée campagne après campagne par les agriculteurs, elle séduit par ses qualités agronomiques et sa grande stabilité. La preuve ? Elle n’a jamais fini en dessous des 100 % dans le réseau d’essais national de Terres Inovia en 4 années de test. L’institut technique la recommande d’ailleurs, depuis plusieurs années, comme valeur sûre à semer dans l’ensemble des régions productrices de colza** ! Autre atout majeur : CAPELLO est résistante à l’orobanche, lui permettant d’être semée dans les zones impactées.

* https://cat.geves.fr/CAT_WEB/Data/PLA_Colza_2022.pdf

** https://www.myvar.fr