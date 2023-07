Les colzas Lidea s’en sortent très bien dans le contexte climatique de l’année

Comment s’est déroulée la campagne colza de cette année ?

Les préparations de sol et les semis de colzas se sont déroulés dans de bonnes conditions. Le climat de l’automne et de l’hiver ont été propices au développement de la végétation. Résultat : en sortie d’hiver, la biomasse des cultures était importante. S’en est suivi un printemps plutôt humide jusqu’à début mai et marqué par un manque d’ensoleillement, puis ponctué de fortes chaleurs sur les mois de juin et début juillet. Parmi les phénomènes marquants de l’année : de nombreuses élongations dues au développement important de biomasse, une pression ‘ravageurs’, elle aussi, importante et la présence marquée de pieds secs. Mais la végétation, souvent abondante, a pu masquer l’impact de certaines attaques, notamment de larves de grosses altises et de charançons du bourgeon terminal. Localement, le rendement a souffert du manque d’eau les dernières semaines, pénalisant le remplissage des graines et donc, le rendement final. Alors que le potentiel semblait prometteur, certains agriculteurs ont pu être déçus du volume collecté, inférieur à celui de la récolte 2022 qui, rappelons-le, était une très bonne année en colza. Malgré tout, le colza reste une très bonne tête de rotation et garde toute sa rentabilité.

Dans ce contexte climatique particulier, comment se sont comportées les variétés Lidea ?

Sébastien Poitevin, Chef Marché Colza Lidea

« La bonne vigueur au départ de notre génétique permet d’atteindre rapidement le stade 4 feuilles pour mettre le colza à l’abri des attaques de ravageurs »

Cette année encore, notre gamme colza s’est, démarquée par sa régularité, quels que soient le climat et la région. La très bonne vigueur et le bon comportement de nos variétés vis-à-vis du phénomène d’élongation ont fait la différence. Si CAPELLO reste notre variété phare et se démarque par d’excellents rendements pluriannuels, LID ULTIMO décroche également de bons résultats, notamment grâce à une très bonne tolérance aux maladies. Parmi les nouveautés disponibles pour les prochains semis, LID BESSITO et LID GENEROSO. Le bilan des essais de cette année montre une nouvelle fois tout leur potentiel, quel que soit le type de sol. Très peu sensibles à l’élongation et à l’égrenage, elles disposent également d’un très bon profil de tolérance aux maladies de fin de cycle, limitant ainsi la problématique de « pieds secs » qui pénalise le remplissage final. Dans les zones touchées par les attaques de méligèthes, la variété très précoce à floraison ALICIA, associée à la variété d’intérêt, a montré toute son efficacité pour lutter contre ces ravageurs et ainsi, préserver le rendement.

Quels conseils donneriez-vous pour préparer sereinement la prochaine campagne colza ?

L’un des points clés pour réussir l’implantation du colza est de préparer finement le sol sans trop l’assécher, dès la récolte du précédent. Une évaluation de la structure du sol est primordiale pour optimiser le travail du sol à réaliser. Les semis précoces, juste avant le retour des pluies, est à privilégier pour que le début de cycle se fasse dans de bonnes conditions. L’enjeu est que les colzas aient atteint le stade 4 feuilles avant le 20 septembre, date à laquelle les attaques de grosses altises sont souvent intenses. La bonne vigueur au départ de la gamme Lidea permet d’atteindre plus rapidement cet objectif. De plus, une croissance dynamique du colza, en lien avec des variétés à très bonne vigueur automnale (LID BESSITO & LID GENEROSO notamment) permet de limiter l’impact de la pression larvaire. Quant au choix de la variété en tant que tel, la régularité du potentiel et la tolérance aux maladies sont bien entendu à privilégier. Cette année nous a montré qu’une moindre sensibilité aux maladies de fin de cycle, comme les pieds secs, était un atout pour conserver des plantes bien vertes et ainsi, assurer le remplissage des grains au maximum.