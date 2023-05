« Remettre l'humain au coeur de la performance des entreprises »

Relégué au profit de l'environnement, le pilier social du développement durable doit désormais être remis en première ligne dans les fermes et les organisations, estime le réseau Trame. C'est dans cet objectif qu'a été lancé le projet "Haute valeur humaine" en mars dernier, au Salon de l'agriculture.

L'idée est de « remettre l'humain au cœur de la transition agricole. C'est le prolongement naturel de tous les travaux que nous avons engagés autour de l'humain depuis 30 ans », explique Pascale Croc, agricultrice en Charente-Maritime et vice-présidente du réseau.

Avec ce projet ouvert à toutes les organisations qui le souhaitent, Trame ambitionne de créer un « label Haute valeur humaine » afin « d'apporter une garantie sociale sur les fermes et de soutenir les démarches humaines dans les organisations. La qualité des échanges entre les différents acteurs d'une entreprise, à chacun de ses niveaux, est primordiale, tant pour entretenir compétitivité, innovation et performance que pour préserver le confort émotionnel de tous ses membres. C’est aussi un enjeu de transmission ».

Retrouvez l'interview vidéo de Pascale Croc sur le sujet :

Quatre axes comme base de travail

Pour cela, le réseau a défini quatre axes de travail qui pourront donner lieu à la rédaction d'un référentiel :

- « Etre soi-même, individuellement, intérieurement, au clair avec son projet personnel » ;

- « Améliorer ses pratiques et savoir-faire professionnels pour être plus efficient individuellement et collectivement, dans une visée de formation continue » ;

- « Partager des valeurs communes, fondement nécessaire des projets collectifs » ;

- « Bâtir ou développer des organisations (fermes, collectifs, territoires) qui soient vertueuses, pérennes et attractives pour le plus grand nombre et les générations futures ».

Cette base de travail sera enrichie et mise à disposition de tous dans une démarche constructive et partenariale. Lors du Salon de l'agriculture, les membres de Trame ont notamment signé avec plusieurs de leurs réseaux adhérents* un préambule du manifeste qu'ils espèrent rédiger avec d'autres partenaires partageant les mêmes valeurs et la même ambition. Trame se veut ainsi « être un point de ralliement pour mettre en œuvre ce projet qui vise à être bien dans son travail et donner envie aux générations futures de rejoindre l'agriculture ».

*Association des salariés agricoles de France, Boutiques paysannes d'Occitanie, Cemes- Cesam et le Réseau des Magasins de producteurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur.