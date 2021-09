55e RDV agri « Financer son projet autrement »

Maintenant que la moisson 2021, longue et compliquée, est terminée, Thierry agriculteur d'aujourd'hui peut reprendre ses RDV agri, les lundi tous les 15 jours en direct sur sa chaîne Youtube. Au programme de cette rentrée ce soir : les solutions alternatives de financement des projets agricoles.

Fonds d'investissement, finance participative, néo-banques... « De nouveaux dispositifs pour financer les projets agricoles, de diversification voire d’installation, se développent », constate Thierry agriculteur d'aujourd'hui. « Quels sont-ils ? Comment en bénéficier ? » : telles sont notamment les questions qu'abordera l'agriyoutubeur, ce soir à 21 h, pour son 55e RDV agri en live sur sa chaîne Youtube.

Et vous ? Comment avez-vous ou comptez-vous financer votre dernier ou prochain projet sur votre exploitation agricole ? Dites-le nous en commentaires sous l'article. Vos expériences seront partagées lors de ce 55e RDV agri.

Outre ses fidèles acolytes, Gilles VK @gilles_vk et Jean-Baptiste Vervy (@Wizifarm), Thierry Baillet sera entouré d'Alexandre Beauvallet, dirigeant d'Agri'Up, programme accompagnant les start-ups spécialisées dans l'agriculture connectée, d'Alexis Bondoncle, responsable commercial de la région Grand Sud chez Agco Finances et de Vincent Bouteleux, directeur réseau et développement au CERFrance Alliance Centre.

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa agriculteurs et experts, pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoit plusieurs invités,pour traiter d'un».L’émission se compose de deux parties. Une partied’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à cette plateforme de webinaire Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers : état d'avancement des cultures, les dernières infos ou articles importants, le site ou l’application de la semaine, le calendrier des manifestations à venir (salons, démonstrations, etc). Retrouvez les derniers RDV agri, en podcast et sur la chaîne Youtube de Thierry agriculteur d'aujourd'hui

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net