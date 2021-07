Vaccination contre le Covid-19 70 % des agriculteurs ont reçu au moins une dose, 53 % sont entièrement vaccinés

Au lendemain de l'annonce des nouvelles mesures pour freiner la progression du variant Delta annoncées par Emmanuel Macron, la profession agricole semble en légère avance sur la vaccination par rapport à l’ensemble de la population : 70 % des agriculteurs et travailleurs du secteur agricole ont reçu la première dose de leur vaccin, et 53 % sont entièrement vaccinés.

Selon un sondage en ligne réalisé du 6 au 13 juillet 2021, le taux de vaccination des agriculteurs et travailleurs dans le secteur agricole contre le Covid-19 semble au moins semblable, si ce n’est légèrement supérieur, à celui de la population française de 18 ans et plus.

Sur terre-net.fr, 53,3 % des répondants ont indiqué avoir reçu leurs deux doses de vaccin contre le Covid-19, et sont donc totalement vaccinés. Un chiffre légèrement supérieur au taux de vaccination totale de la population française de 18 ans et plus (51 % au 12 juillet) Sur web-agri.fr, cette proportion est légèrement inférieure, à 45,12 %.

Au total, près de 70 % des travailleurs du secteur agricole sont totalement vaccinés ou en voie de l’être, contre 66 % pour la population française de 18 ans et plus.

Ces chiffres sont enregistrés au lendemain de l’intervention télévisée d’Emmanuel Macron du 12 juillet 2021 pour annoncer de nouvelles mesures pour éviter une « quatrième vague » due à l’essor rapide du variant Delta du Covid-19.

Des mesures pour inciter les 15 % de réfractaires à la vaccination

Le chef de l’État a annoncé notamment la vaccination obligatoire des personnels soignants d’ici le 15 septembre, et l’obligation de présenter un pass sanitaire pour se rendre, non seulement dans des grands événements et rassemblements comme les salons agricoles, les spectacles et festivals, mais aussi pour manger au restaurant ou faire ses courses au supermarché.

Des mesures pour inciter fortement les plus réfractaires à se faire vacciner : 15 % des agriculteurs et travailleurs agricoles indiquent ne pas vouloir se faire vacciner et 15 autres % comptent « attendre encore un peu » avant de le faire.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net