#FrenchTech Agriconomie et Comparateur agricole soutenus pour être des « leaders mondiaux »

Agriconomie et Comparateur Agricole ont été retenus par le Gouvernement dans sa liste sélective du « FT120 » (French Tech 120), regroupant les 120 start-up françaises les plus prometteuses. À la clé pour ces deux start-up agricoles : un accompagnement gouvernemental sur-mesure pour les aider à devenir des « leaders de rang mondial ».

À l’occasion de la journée « Choose France » lundi 20 janvier, le Gouvernement a dévoilé la liste des start-up retenues pour faire partie du club très « select » du FT120, ou « French Tech 120 ». Parmi elles, deux start-up agricoles ont été sélectionnées : Agriconomie et Comparateur Agricole.

Le programme French Tech 120 donne accès « à ces entreprises stratégiques pour l’économie française » à un « accompagnement prioritaire dans leurs relations avec les administrations et services publics ». « Les offres de services proposées sont adaptées aux spécificités de ces start-up et visent à répondre à leurs principaux besoins : développement international, financement, relations avec les administrations, recrutement et achats publics. » Selon le Gouvernement, il s’agit d’aider ces entreprises pour qu’elles deviennent des « des leaders de rang mondial ».

Le programme va ainsi bénéficier aux deux start-up agricoles de la Ferme digitale ainsi qu’à 121 autres entreprises de toutes envergures et de tous secteurs. On y retrouve les 40 entreprises du « Next40 », une sélection « d’entreprises technologiques qui intègre de manière automatique les licornes françaises, les sociétés technologiques non-cotées valorisées plus d'un milliard de dollars, ainsi que les start-up ayant réalisé une levée de fonds supérieure à 100 M€ sur les trois dernières années. Y figurent des sociétés bien connues de tous, comme Blablacar, le média Brut., Deezer, Doctolib.

Les 83 autres start-up sélectionnées ce 20 janvier 2020 l’ont été soit pour leur « hypercroissance » de plus de 50 % ces trois dernières années, soit pour leur levée de fonds de plus de 20 M€.

