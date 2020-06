Vu sur les réseaux « Antifarmer, tu perds ton sang froid », la vidéo qui enflamme le net !

L'agriculteur Bruno Cardot a publié une parodie du célèbre titre de Antisocial de Trust. « Antifarmer, tu perds ton sang froid ! » fait le buzz sur les réseaux sociaux et tente d'alerter sur le ras le bol de la profession face à l'agribashing incessant de la part du grand public.

Qui ne connais ce titre vieux de 40 ans ? Tout le monde ou presque connait le morceau « Antisocial » de Trust. Bruno Cardot a publié une "reprise" originale sur sa page Facebook ! Son nom : « Antifarmer, tu perds ton sang froid ».

À lire aussi >> DecodAgri, le décodage de l'agribashing

Un moment de délire pour dénoncer l'agribashing et le grand public qui de plus en plus systématiquement "crache" sur les agriculteurs sans même connaître le métier. Des paysans excédés qui expriment leur ras le bol sur un air musical mythique.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net