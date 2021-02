Climat Les mesures « globalement » en phase avec les objectifs

• AFP

Les mesures engagées depuis le début du quinquennat, dont la future loi Climat, sont « globalement à la hauteur » des objectifs climat de la France, à condition qu'elles soient appliquées intégralement, de façon « volontariste » et accompagnées de « moyens inédits », selon un rapport publié mercredi.

Alors que les critiques pleuvent sur le « manque d'ambition » du projet de loi « Climat et résilience » présentée mercredi en Conseil des ministres, « il était important pour nous de regarder l'ensemble des mesures engagées depuis le début du quinquennat » (plan de relance, lois de finance, loi alimentation, loi économie circulaire...), a-t-on noté à Matignon.

D'où cette étude demandée au cabinet de conseil Boston consulting group (BCG) pour passer en revue tous ces éléments et pas seulement le nouveau projet de loi.

« Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé par l'ensemble des mesures déjà prises au cours du quinquennat et proposées dans le projet de loi Climat et Résilience est globalement à la hauteur de l'objectif de 2030, sous réserve de leur exécution intégrale et volontariste », estime le cabinet BCG. La France s'est engagée à réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 1990, soit 330 millions de tonnes de CO 2 émises en 2030, alors que les émissions étaient encore de 445 millions de tonnes en 2018. Dans un scénario « volontariste », l'étude estime que les émissions pourraient être réduites à 339 millions de tonnes en 2030, soit une baisse de 38 % par rapport à 1990. Mais cela supposerait que l'ensemble des mesures soit « parfaitement exécuté sans aucune exception et ce malgré le contexte actuel difficile de la crise économique ». Le BCG note ainsi que seule une faible partie de ce potentiel de baisse d'émissions sera « probablement atteinte », contre une part beaucoup plus importante « difficilement atteignable ». Dans tous les cas, atteindre l'objectif « suppose d'engager des moyens inédits », financiers et industriels. « Cela dit qu'il va falloir maintenir au-delà de 2022-2023 un effort financier important », au-delà du plan de relance, reconnaît-on à Matignon.

L'étude attire également l'attention sur le fait que l'Union européenne vient de hausser à 55 % son objectif de baisse d'émissions pour 2030, une ambition relevée dont la France devra forcément prendre sa part, même si la répartition n'est pas encore connue. Et si les mesures en cours permettent « uniquement de s'approcher de l'objectif » de 2030, « il serait a fortiori difficile d'aller bien au-delà à horizon 2030, comme cela est discuté dans les scénarios européens, sans changement de paradigme », souligne le BCG. Un changement de paradigme qui nécessiterait « des investissements massifs dans des ordres de grandeurs bien supérieurs à ceux actuellement envisagés », « une mobilisation politique et sociétale de très grande ampleur », et une « forte acceptabilité de la nécessité de cette transition».

