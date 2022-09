Administratif Combien de temps doit-on conserver les documents agricoles ?

La durée légale de conservation est de 10 ans à partir de la clôture de l’exercice comptable durant lequel ils ont été enregistrés pour l’ensemble des documents comptables (livre inventaire, balance, grand-livre, factures…) et avec une particularité pour les factures d’immobilisations qui sont à conserver au moins pendant la durée d’amortissement des biens inscrits au bilan, cependant il est fortement recommandé de les conserver sur une durée de 20 ans.

La durée de conservation de ces documents administratifs agricoles est variable selon la typologie même des demandes. Ainsi, il est conseillé de garder les déclarations Pac ou les autorisations d’exploiter durant la durée de l’activité de l’exploitation alors que pour les autres documents, la durée de conservation conseillée est de 5 à 6 ans voire 10 ans pour les permis de construire et les attestations de formations (certiphyto notamment).

La durée légale de conservation varie selon la typologie des documents, ainsi les documents d'origine professionnelle (liasses fiscales, déclarations de TVA) sont à conserver au moins pendant 6 ans à partir de l’année d’imposition.

Alors que les documents d’ordre privé (déclaration IRPP) ne doivent être conservés que 3 ans à partir de l’année d’imposition.

Pour la plupart des documents juridiques relatifs aux sociétés (statuts, procès verbaux d'AG extraordinaire ou ordinaire, règlement intérieur, mises à disposition foncière ….) , il convient de les garder de manière illimitée ou au plus 5 ans à compter de la radiation de la société au RCS.

La plupart des documents (déclaration unique d’embauche, contrat, bulletins de salaire, déclaration de charges sociales MSA …) liés aux salariés sont à conserver au moins pendant 5 ans après le départ du ou des salarié(s) de l’exploitation et même 30 ans pour les documents relatifs à l'intéressement.

La durée légale de conservation est de 30 ans pour tous les actes notariés (donations, dons manuels) ou sous seing privé (prêts, dons manuels) ou les titres de propriété (achats fonciers) mais de manière générale, il est conseillé de les garder à vie.

Cabinet d’expertise comptable et groupe multi-spécialiste du conseil en entreprises, Cogedis est implanté sur 33 départements du Grand Ouest et de la région parisienne, avec 900 collaborateurs. Le groupe intervient auprès de 19 000 clients dans de nombreux domaines : expertise comptable , conseil économique, financier, social, fiscal, juridique, ressources humaines, environnement, financement, prévoyance à la gestion de patrimoine et à la transmission/succession.