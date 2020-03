Solidarité Des produits fermiers offerts aux soignants par les agriculteurs

À l’initiative du président de Trame, « Merci à nos soignants » a pour objectif de ravitailler régulièrement le personnel des services de Covid-19 en produits fermiers, jusqu’à la fin de la crise.

Francis Claudepierre, président de Trame et éleveur laitier en Meurthe-et-Moselle, une des zones les plus impactées par le Covid-19, a eu l’idée de lancer « Merci à nos soignants », une initiative qui vise à livrer aux services de réanimation des hôpitaux, sur le front en pleine pandémie, des produits fermiers le plus régulièrement possible.

« Je suis éleveur laitier avec ma famille, méthaniseur et producteur de fromages en bio. Notre fille est infirmière en réanimation Covid-19 au CHU de Nancy-Brabois. De ce fait, elle est très sollicitée, comme en état de guerre. Nous avons commencé, avec quatre autres producteurs locaux, à ravitailler le service en fromages, pain, rillettes... Nous devrions pouvoir le faire au moins une fois par semaine jusqu’à la fin de la crise », explique Francis Claudepierre, qui raconte que la première livraison a donné lieu à des remerciements émus.

L’éleveur espère à présent que cette initiative pourra se démultiplier sur tout le territoire : « en tant que président de Trame, organisme de développement agricole national qui accompagne les groupes d’agriculteurs qui innovent et qui partagent, j’aimerais qu’un effet "boule de neige" se créé et que, dans toute la France, des producteurs locaux se mobilisent pour aider nos soignants ».

D’autres acteurs se sont mobilisés, dans le monde agricole, pour soutenir le personnel médical. Ainsi, le collectif « Acteurs solidaires », qui regroupe un certain nombre de start-up du monde agricole (Miimosa, Rutabago, Josette...), a lancé l’opération « des repas pour nos soignants ». Une collecte de dons en ligne finance ainsi des repas qui seront livrés dans les hôpitaux, et des paniers prêts à cuisiner pour le personnel soignant indépendant.

#COVID19 #CORONAVIRUS | Comment participer à l'initiative "des repas pour les soignants" ?

?? une cagnotte en ligne sur @MiiMOSA_fr

?? des plats préparés avec des produits frais et rapides à consommer pour le personnel médical

?? @marchederungis @phenixfrhttps://t.co/asR7WvYISQ — Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (@Agri_Gouv) March 26, 2020

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net