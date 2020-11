37e RDV agri [Wanted] Vos propositions de sujets pour les prochains numéros !

Ce soir, Thierry agriculteur d'aujourd'hui propose un RDV agri encore plus participatif que d'habitude. En plus d'interagir dans les commentaires en posant notamment des questions aux invités - car exceptionnellement, il n'y en aura pas à part vous, les auditeurs - vous pourrez proposer des thèmes de débat pour les futures émissions.

« Des sujets qui fâchent ? Et si on en débattait ensemble ? », propose Thierry agriculteur d'aujourd'hui, ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube, aux auditeurs de son 37e RDV agri. « Aidez-moi à déterminer les thématiques des prochains épisodes et la manière de les traiter, et avec quels youtubeurs ou invités ? », insiste Thierry Bailliet. L'objectif de l'agriculteur : « Faire avancer la compréhension de l'agriculture. »

Retrouvez le 36e RDV agri, organisé il y a deux semaines : De tradeur au HVE pour finir en baguette

En plus de leurs propres idées, les "followers" des RDV agri pourront aussi choisir entre les thèmes abordés dans le livre #Danslesbottes de ceux qui nous nourrissent, que l'agriyoutubeur a réalisé et qui sera disponible en décembre. Installation, temps de travail, place des femmes, agriculture bio, OGM, glyphosate, irrigation... autant de débats passionnants en perspective...

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

