35e RDV agri Un livre et une tournée en tracteur pour promouvoir l'agriculture

La crise sanitaire a mis sur le devant de la scène le rôle essentiel des agriculteurs dans l'alimentation. Avec son livre "Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent", Thierry agriculteur d'aujourd'hui espère bien jouer les prolongations. Pour le présenter à travers la France, il partira en tournée... en tracteur ! Avant-première ce soir à 21 h sur sa chaîne Youtube dans un RDV agri où il donnera la réplique à l'autre acteur du projet, Jean-Baptiste Vervy, président de l'association CoFarming.

Ce lundi à 21 h sur sa chaîne Youtube, Thierry agriculteur d'aujourd'hui lève le voile, ou plutôt rideau, sur son dernier projet : le livre "Dans les bottes de ceux qui nous nourrissent". Après la vidéo et les réseaux sociaux pour communiquer sur l'agriculture, le polyculteur-éleveur-youtubeur des Hauts-de-France a décidé de prendre la plume pour « reconnecter le grand public à l'agriculture ». Son objectif : plonger les lecteurs dans le quotidien des agriculteurs grâce à un contenu pédagogique et interactif, qui emmène vers des ressources en ligne et des reportages vidéos via des QR codes.

« Reconnecter le grand public à l'agriculture »

Un peu comme des visites de ferme, certes virtuelles, mais tellement peu de consommateurs en ont déjà vu en vrai ! Rares sont ceux également qui ont déjà rencontré des producteurs. C'est pourquoi Thierry Bailliet donne la parole à une dizaine d'exploitants(.es) connecté(e)s aux productions, pratiques et régions différentes mais ayant tous la même volonté de promouvoir leur métier. Il s'agit d'évoquer des thématiques d'actualité comme l'installation, le temps de travail, la place des femmes, le bio, les OGM, le glyphosate, l'irrigation... pour initier le dialogue entre les agriculteurs et leurs concitoyens, en incitant les premiers à expliquer comment ils travaillent et en aidant les seconds à comprendre.

Disponible à partir de décembre, cet ouvrage peut d'ores-et-déjà se commander sur le site web : https://www.agriculteurdaujourdhui.com/categorie-produit/dans-les-bottes/ L'agriyoutubeur envisage d'en faire la promotion dans toute la France, en tracteur avec pour copilote Jean-Baptiste Vervy, président de l'association CoFarming et invité ce soir du 35e RDV agri.

RDV agri, c'est quoi ?



RDV agri est une émission de Thierry agriculteur d’aujourd’hui, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa un agriculteur et/ou un expert pour traiter d'un sujet agricole à destination des professionnels ».



L’émission se compose de deux parties. Une partie discussion d’une durée de 45 minutes. Les spectateurs peuvent interagir avec les invités, il suffit de disposer d’un ordinateur, d’une webcam, d’un micro et d’une bonne connexion internet et de suivre l’émission en se connectant à



Et une partie magazine d’une quinzaine de minutes sur des sujets divers :

état d'avancement des cultures,

les dernières infos ou articles importants,

le site ou l’application de la semaine,

RDV agri est une émission de, dont Terre-net est partenaire. Elle est diffusée en direct sur sa chaîne Youtube un lundi sur deux à 21 h. Pendant une heure, Thierry « reçoitpour traiter d'un».

