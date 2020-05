Fabrication d'engrais Des habitants de St Malo assignent en justice Timac Agro

• AFP

Des habitants de Saint-Malo et l'association Osons! ont assigné en référé l'usine de fabrication d'engrais Timac Agro, filiale du groupe Roullier, pour « troubles anormaux de voisinage » après des rejets d'ammoniac et de poussières dans l'air, a-t-on appris mercredi auprès de l'association et de l'avocate des plaignants.

L'un des deux sites incriminés, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), est situé sur le quai intérieur du port de Saint-Malo, non loin de la vieille ville. « Il y a une pollution de l'air, des odeurs, des particules de couleur verte et des poussières qui montrent que le processus de fabrication n'est pas maîtrisé. Pendant le confinement, des riverains n'ont même pas pu ouvrir leur fenêtre », a expliqué à l'AFP Alain Guillard, porte-parole d'Osons!, faisant état de maux de tête et de problèmes respiratoires chez les riverains. Selon des mesures effectuées par l'entreprise et transmises à la Direction régionale de l'Environnement (Dreal) « le 2 novembre, l'usine rejetait 720 3 alors qu'ils ont une autorisation de 50 3. Or on sait que l'ammoniac est le précurseur de particules fines cancérigènes », poursuit M. Guillard. Une audience est prévue devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 11 juin à 9 h. Interrogée, l'entreprise n'a pas souhaité commenter une action judiciaire en cours, expliquant travailler « en étroite concertation et en bonne intelligence avec les autorités concernées ». « En juillet 2018, un arrêté préfectoral a mis en demeure l'entreprise de se mettre en conformité avec la réglementation sous un délai de trois mois, mais rien n'a été fait », a assuré à l'AFP l'avocate des plaignants, Me Virginie Le Roy. L'entreprise a écopé d'une amende administrative de 5 000 euros en début d'année pour des dysfonctionnements, selon la préfecture d'Ille-et-Vilaine. « La société poursuit son plan d'action de mise en conformité (...) Elle a ainsi proposé l'arrêt de l'utilisation du sulfate d'ammonium, une substance émettrice d'ammoniac. Celui-ci est effectif depuis la fin de l'année 2019 », ajoute la préfecture, précisant qu'une commission « de suivi de site est également en cours de création ». Elle indique par ailleurs que « les mesures d'ammoniac autour du site ne font pas état d'un risque sanitaire », ce que contestent les plaignants, et que « des mesures sont en cours pour vérifier que cette situation est pérenne ». Créée en 1959 à Saint-Malo, Timac Agro est spécialisée dans la production d'engrais ainsi que de nutriments pour plantes et animaux. Elle emploie quelque 1 100 personnes dans l'Hexagone et réalise un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Le groupe Roullier a réalisé 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019.

