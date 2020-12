Fermes verticales et agriculture urbaine Deux concepts « différents, mais complémentaires »

Les fermes verticales et l'agriculture urbaine « sont deux concepts différents », qui « doivent cohabiter », explique à l'AFP Gilles Dreyfus, cofondateur et actionnaire de la société Jungle qui vient de lancer « la plus grande ferme verticale de France » à Château-Thierry (Aisne).

Qu'est ce qu'une « ferme verticale » ? Est-ce que les légumes que vous produisez sont bio ?

Nous produisons dans des hangars industriels à 80 kilomètres de Paris dans un centre logistique appartenant à Cofigeo (William Saurin). Il s'agit de la plus grande ferme verticale de France, où nous cultivons en intérieur des plantes aromatiques et des salades en hydroponie. C'est-à-dire sans terre, dans un mélange d'eau et de nutriments, et dans des bacs répartis sur 12 à 15 niveaux différents, en environnement contrôlé.

La photosynthèse des plantes s'effectue grâce à des lampes Led, les besoins de chaque plante en température, humidité, CO2, et même la simulation du vent sont pris en compte pour un développement racinaire optimal. Tous les paramètres sont optimisés au jour près, ce qui permet d'obtenir 12 à 14 récoltes de basilic par an par exemple, avec une notion de rentabilité très intéressante.

Nos produits - laitue, basilic vert et basilic citron, ciboulette, coriandre, persil, et des pousses de wasabi, shiso, moutarde et radis - ne sont pas bio, car ils ne sont pas dans la terre. Mais ils sont sans pesticides et issus de semences ultra sélectionnées pour obtenir le meilleur goût possible. Nous avons mené de nombreuses expérimentations sur le goût avant de nous lancer.

Êtes-vous maraîchers ou industriels ? Est-ce que les fermes verticales font partie de l'agriculture urbaine ?

Nous sommes des industriels. Mais nous avons beaucoup discuté avec des agriculteurs et avons un grand respect pour ce qu'ils font, d'ailleurs nous nous sommes appuyés sur des recettes de plein champ pour démarrer (...) Les fermes verticales et l'agriculture urbaine de centre-ville sont deux concepts différents, mais qui doivent cohabiter, car ils sont complémentaires. Ils font tous deux partie de la même alternative : je crois complètement au fait que les villes devront contribuer à produire elles-mêmes une partie de leur nourriture, tout en réduisant au maximum l'utilisation de produits chimiques et les transports.

Notre site, de 5 000 mètres carrés, n'est pas en centre-ville : 15 personnes y travaillent, le site fonctionnera à pleine capacité au 2e trimestre 2021.

Nous prévoyons de doubler le nombre de salariés d'ici un an (ingénieurs agronomes, software, commerciaux, marketing). Nous avons deux autres projets d'usines du même type dans l'ouest et le sud de la France. À chaque fois associés à des contrats avec la grande distribution. Jungle est une société française qui s'est d'abord lancée au Portugal, en lien avec Auchan. Ici, nous avons un accord-cadre avec Monoprix et Intermarché. Nos herbes fraîches sont vendues à un prix 5 % supérieur aux herbes standard mais 20 % inférieur à celui du bio.

Qu'en est-il de l'énergie utilisée ?

30 % de l'énergie que nous utilisons est renouvelable, mais le "sourcing" de notre énergie est un vrai sujet. On ne peut pas régler tous les problèmes d'un seul coup, nous sommes en train d'y travailler. Dans les arbitrages, il ne faut pas prendre la seule consommation énergétique de manière isolée, il faut aussi considérer qu'il n'y a pas de pesticides, très peu d'eau et très peu de transport.

