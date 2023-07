« L'électrochoc » nécessaire à la décarbonation exigera des « moyens massifs »

La FNSEA, les Chambres d’Agriculture France et la CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la Coopération et du crédit agricole) ont voulu donner le ton en amont de la réunion du conseil de planification écologique du 5 juillet. Le Conseil de l’agriculture française (CAF) a notamment plaidé en faveur d’une transformation des systèmes agricoles soutenue par une vision globale des problématiques du secteur et un financement des pouvoirs publics à la hauteur de ce défi.

Nous sommes dans un moment très politique qui doit poser les grandes orientations d’avenir. Cette #planification#écologique nous l’avons collectivement appelée de nos vœux. Nous serons rigoureux & attentifs, car nous devons réaliser en 7 ans un effort X2 par rapport aux 20… https://t.co/ORAarDTkxW — Arnaud Rousseau (@rousseautrocy) July 4, 2023

Des moyens colossaux nécessaires

« Sur les 30 dernières années, entre 90 et 2020, 75 milliards d’euros en cumulé ont été mobilisés pour indemniser les impacts des aléas climatiques. Les projections à euro constant pour les 30 années à venir tablent sur un doublement de ce chiffre. Et cette tendance s’applique aussi aux productions agricoles », annonce François Schmitt, vice-président du CNMCCA. En conséquence, cette décarbonation nécessiterait des investissements de rupture, afin de financer une véritable révolution agricole. L'objectif, partagé par le conseil, est d'accompagner les exploitants vers de nouvelles pratiques culturales, favoriser la résilience des activités agricoles et l'accompagnement de la décarbonation.

« Comment allons-nous passer de 81 Mt équivalent C02 à 68 entre 2021 et 2030, c’est-à-dire comment allons-nous réaliser en sept ans un effort équivalent au double de ce qui a été fait durant les 20 dernières années », s’ interroge Arnaud Rousseau. Selon le syndicaliste, cet effort à consentir, « rapide, important et violent » nécessite un « électrochoc » en vue d'accélérer la transition. Sans chiffrer le montant de l'investissement en fonds publics réclamé, le Caf met néanmoins en garde contre le piège des annonces politiques. « Nous voulons collectivement avancer dans ce travail de la planification écologique qui va structurer l’agriculture pour de nombreuses années », poursuit le représentant du syndicat majoritaire, avant d'évoquer les leviers à disposition du secteur.

Produire plus en réduisant les émissions

Le Conseil de l'agriculture française insiste de nouveau sur la spécificité de l'activité agricole et sur sa capacité à produire de la biomasse, considérée comme un outil majeur de la politique de décarbonation. Il rappelle d'ailleurs que la filière s'est déjà investie dans une stratégie bas carbone avec la mise en place d'un label bas carbone. Ainsi la question de la décarbonation se traduirait par une limitation des émissions de GES grâce à la compensation par stockage, avec en parallèle une maximisation de la production visant à garantir la souveraineté alimentaire du territoire.

« Si on veut être efficaces, il faut qu'on produise mieux avec, par exemple, des formes d'azote neutre en carbone, et travailler à une meilleure valorisation en limitant son évaporation », ajoute Sébastien Windsor, président des Chambres d'agriculture. Les autres leviers évoqués sont l'évolution des champs de grandes cultures vers des productions bio et le développement d'une filière soja française permettant de limiter les émissions importées. L'organisation syndicale reconnaît l’importance de l’adaptation au changement climatique et la nécessité de cette planification écologique, mais réclame de la rigueur dans la méthode employée, le but n’étant pas de subir « les réglementations qui se succèdent ».