La transition agricole marque le pas face à la crise démographique

À l’occasion de la troisième enquête BPCE-BVA,publiée en 2023, une grande partie des 1 251 chefs d’exploitation interrogés reconnaît avoir bénéficié d’une situation plus favorable que lors des deux dernières années. Les agriculteurs témoignant d'une amélioration de leur situation sont souvent jeunes et issus de grandes exploitations, mais à l’instar de l’ensemble de la profession ils s’inquiètent de l’évolution de la conjoncture à moyen et long terme, avec en trame de fond l’épineuse problématique du renouvellement des générations.

« Les exploitants ont le sentiment qu’une embellie est passée mais que l’avenir suscite de nombreuses inquiétudes et préoccupations. La part d’agriculteurs qui estime que sa situation s’est améliorée a nettement progressé, tandis que l'autre, qui perçoit une détérioration, a nettement baissé », explique Alain Tourdjmam, directeur des études et prospectives du groupe Banque Populaire- Caisse d'Épargne.

Une conjoncture, source d’incertitude

L’amélioration des indicateurs en matière de revenus et d’épargne ne suffit pas à compenser les effets de la crise conjoncturelle qui touche le secteur de manière contrastée. En effet, l’impact de l’inflation a été significatif pour 80 % des exploitants avec des répercussions conduisant à une réduction de l’activité et des investissements, quand le reste a profité de la hausse du prix des produits agricoles. En outre, les difficultés de recrutement de la main d’œuvre saisonnière ont concerné 7 agriculteurs sur 10. Ces derniers rencontrent notamment des difficultés à trouver de la main d’œuvre qualifiée et à la fidéliser.

Enfin, l’inquiétude vis-à-vis des conséquences des aléas climatiques a gagné du terrain et passe en troisième position parmi les préoccupations des exploitants contre la 5e en 2021. L’impact grandissant du changement climatique pèse sur les techniques de production ainsi que sur les niveaux d’investissements des exploitants. La combinaison de ces facteurs explique l’incertitude des acteurs agricoles dans la perspective d’une projection sur les 12 prochains mois et une baisse de 15 points des prévisions d’investissement à l’horizon des deux ans par rapport à 2021.

Recul de la diversification des pratiques

Dans ce contexte la diversification des activités des exploitants stagne à 45 % comme en 2021, hormis pour la production d’énergie, et la vente directe plébiscitée pour les activités de maraîchage, où elle concerne 40 % des exploitations. En revanche, la filière bio connaît des intentions de conversion en nette baisse à un niveau de 4 % contre 8 % en 2021, et surtout 11 % d’exploitants qui envisagent de quitter la filière dans les 5 ans.

« On a aujourd’hui 49 % des agriculteurs engagés dans une démarche agroécologique. Cela représente un tassement par rapport à 2021 où on était à 51 % et 10 % d’agriculteurs qui envisagent cette pratique contre 15 % en 2021. Il y a un palier dans la diffusion de cette démarche agroécologique, avec en outre des pratiques en recul comme la conservation des sols ou les intentions liées à la certification environnementale », constate Fanny Kerecki, de la BPCE.

Selon le groupe, cette dynamique ne dénote pas forcément un désaveu de ces pratiques mais une intensification des acteurs déjà engagés dans cette démarche plutôt qu’une plus large diffusion. À cela s’ajoute un impact structurel du vieillissement. « L’engagement dans une démarche agroécologique chute à partir de l’âge de 55 ans. D’autres préoccupations prennent le pas à cette période et le vieillissement des exploitants a un impact global sur l’engagement dans les pratiques agroécologiques », poursuit Fanny Kerecki.

La crise du renouvellement

L’enquête de la BPCE souligne l’importance des préoccupations liées à la retraite et la cession-transmission des exploitations. Elle figure désormais à 35 %, en tête des préoccupations des agriculteurs avec un bond de 7 points par rapport à 2021. Et pour cause, le départ à la retraite se profile pour plus de la moitié des exploitants qui ont actuellement plus de 55 ans et devraient partir à la retraite d’ici 10 ans. La question de la reprise est également une problématique prégnante chez les agriculteurs, dont seulement 41 % sont confiants qu’elle soit assurée, un chiffre en baisse de 4 points par rapport à 2021.