Election de Miss et Mister agri 2021 Les résultats, c'est ce soir !

Encore un peu de patience ! Plus que quelques heures avant de savoir qui sont les Miss et Mister agri 2021, seniors et juniors ! Alors restez connectés, surtout ce soir pendant que vous regarderez Miss France car c'est à ce moment-là que les noms seront dévoilés. Un clin d'oeil entre ces concours qui visent à mettre en valeur, l'un la beauté féminine et l'autre, les femmes et les hommes qui se passionnent pour l'agriculture.

Nous ne passerons pas sur Tf1, mais nous serons au plus près de vous!!! Sans strass ni paillette et sans chichi nous... Publiée par Election Miss et Mister France Agricole. sur Jeudi 17 décembre 2020

Un mois après le lancement du concours Miss et Mister agri 2021, les votes sont clos depuis jeudi 17 décembre midi et parmi les 360 candidats, les 20 de chaque catégorie (Miss agri et Mister agri, de plus de 18 ans et de 15 à 17 ans) ayant reçu le plus de "likes" sur Facebook sont désormais connus. Pour voir les finalistes, il suffit d'aller sur la page Election Miss et Mister France Agricole. Certains ont été "likés" plus de 3 500 fois !

Certains ont été "likés" plus de 3 500 fois !

La tâche du jury ne va pas être facile...

Maintenant, c'est l'heure des délibérations pour les cinq membres du jury :

Tant de profils différents et intéressants, bien mis en valeur.

Et la tâche ne va pas être facile tant les postulants au titre de Miss et Mister agri 2021 ont fait preuve de motivation et ont à cœur de défendre l'agriculture française et le métier d'agriculteur/agricultrice ! Et tant le profil de chacun est différent et intéressant. Tout comme les photos qui les mettent tous en valeur sur leur exploitation, avec leurs animaux, leur tracteur…

Notre jury 2021 rentre dans le vif du sujet ce soir!!!!! Nous leur souhaitons bonne chance!!!!! Ca va pas être facile de vous départager.... Publiée par Election Miss et Mister France Agricole. sur Jeudi 17 décembre 2020

« Cette année a changé ma vie, avec pour toujours cette fierté dans les yeux de mes enfants ! »

Mission déjà accomplie donc pour cette élection qui, depuis huit ans, a pour objectif de communiquer positivement sur le monde agricole en mettant en avant ceux qui y travaillent tous les jours : exploitant(e), salarié(e) et étudiant(e) agricoles.

Avant de céder sa couronne, Noémie, Miss agri 2020, a tenu à poster un message sur Facebook aux concurrents encore en lice, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé depuis 2013 :

?Un petit mot de Noémie, notre Miss Agri 2020 qui fait partie du jury cette année et qui remet donc son titre!!! -"Il y... Publiée par Election Miss et Mister France Agricole. sur Jeudi 17 décembre 2020

« Il y a un an jour pour jour, je me réveillais Miss France Agricole 2020, pour mon plus grand honneur. Cette année a été remplie de rencontres avec des agriculteurs passionnés, avec des personnalités. Elle a changé ma vie, avec pour toujours la fierté dans les yeux de mes enfants ! »

Quelle chance de représenter les femmes de notre si belle agriculture française ! (Noémie, Miss agri 2020)

« Quelle chance de représenter les femmes de notre si belle agriculture française, diversifiée, qualitative et responsable ! Vous mesdames qui êtes, à la fois des professionnelles passionnées et très souvent des mamans. Vous qui maniez avec tant de courage, d'efficacité et d'abnégation aussi bien la fourche que les devoirs. Vouées à transmettre votre passion, comme le maillon indispensable à la vie, sur terre, mais surtout sur votre terre. » « Bonne chance à toutes et à tous ! », a-t-elle lancé. Nous aussi, les organisateurs du concours avec Émilie Marin, la Miss agri 2016 accompagnés d'autres Miss et Mister, nous adressons tous nos vœux de réussite aux participants restant dans la compétition !

Bonne chance à toutes et à tous !

