Élection de Miss et Mister agri 2021 Il reste encore 3 jours pour s'inscrire et dépasser les 400 candidatures !

Céline Clément Terre-net Média

Avec près de 350 candidatures, le concours Miss et Mister agri 2021 pulvérise les records d'inscriptions ! Et d'ici la clôture le 10 décembre, il est possible de se rapprocher encore, voire de dépasser, le chiffre jamais atteint de 400 candidats. Alors continuez à vous inscrire et à voter ! Attention, en raison du report de l'élection Miss France, la suite du calendrier change : vous avez une semaine de plus pour voter - jusqu'au jeudi 17 décembre donc - avant l'annonce des résultats samedi 19 décembre !

