Préservation du foncier agricole Terre de liens exhorte à « reprendre, ensemble, la terre en main »

« Ensemble, reprenons la terre en main » : c'est la nouvelle campagne de communication de Terre de liens, lancée début novembre. En s'associant encore une fois à l'acteur Guillaume Canet, l'objectif est d'inciter les citoyens à s'engager aux côtés de l'association, afin de préserver le foncier agricole et ainsi favoriser la transmission des exploitations.

Chaque année, les chiffres évoluent peu malheureusement : « 200 fermes disparaissent chaque semaine en France, et avec elles des agriculteurs et agricultrices. 50 000 ha de terres agricoles par an sont engloutis sous le béton. Ces 20 dernières années, 300 000 emplois ont été détruits dans le secteur », rappelle Terre de liens. Pour enrayer ce phénomène, l'association continue de se mobiliser comme elle le fait depuis 20 ans, à travers notamment des campagnes de communication pour encourager les citoyens à s'engager avec elle dans la préservation du foncier agricole. Ceci afin de permettre la transmission des exploitations et l'installation de nouveaux exploitants.

?? 50 000 hectares de terres fertiles disparaissent sous le béton chaque année en France. C'est l'équivalent d'un terrain... Publiée par Terre de Liens sur Mercredi 23 novembre 2022

« Ensemble, reprenons la terre en main », appelle-t-elle en cette fin 2022. C'est en effet le slogan de sa dernière opération multi-canal, diffusée à partir de ce mois de novembre avec le soutien de l'acteur Guillaume Canet qui, depuis son rôle dans le film Au nom de la terre, s'implique dans la défense du monde agricole. « Les Français ne doivent pas accepter la disparition des exploitations comme une fatalité », face au nombre important de « paysans qui partent à la retraite » et en se disant « le métier n'attire plus », poursuit Terre de liens. « Pourtant, partout dans notre pays, une nouvelle génération de paysan(ne)s est prête à prendre la relève. Il faut l'aider à faire pousser des fermes ! », insiste l'association.

