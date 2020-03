Collectif IciLaTerre Sécurité sanitaire, pesticides et bien-être animal au cœur des préoccupations

Lancé en septembre dernier, le collectif d’agriculteurs IciLaTerre répond aux questions que les consommateurs leur posent via un numéro vert. Six mois après, il dresse un premier bilan des préoccupations principales exprimées par les appels téléphoniques.

Mis en place en septembre, le numéro vert d’IciLaTerre (0.805.382.382), accessible du lundi au samedi de 10h à 18h, permet aux consommateurs qui le souhaitent d’avoir des agriculteurs en ligne pour répondre à leurs questions, sans langue de bois.

Depuis six mois, 400 appels ont été reçus par les 90 agriculteurs qui se relaient bénévolement pour répondre au téléphone et expliquer leur métier. Le collectif dresse ainsi un premier bilan des préoccupations principales des Français concernant l’agriculture : « deux catégories de questions sont ressorties majoritairement, en phase avec l’actualité de ces derniers mois, l’usage des pesticides à proximité des habitations, et le bien-être animal dans les fermes et les abattoirs », indique leur communiqué.

Beaucoup de messages de soutien ont également été reçu. « Nous avons reçu beaucoup d’appels de personnes qui souhaitaient tout simplement nous féliciter pour cette démarche », explique Jérôme Regnault, co-responsable du collectif.

Coronavirus et sécurité sanitaire

Avec la pandémie de Covid-19, les questions reçues par le collectif IciLaTerre sur son numéro vert portent désormais essentiellement sur la qualité sanitaire des produits et le risque de pénurie alimentaire. « Aujourd’hui, nous devons assurer l’approvisionnement alimentaire de la France et rassurer les Français sur notre capacité à les nourrir en toute sécurité en cette période de crise sanitaire. Les agriculteurs fournissent un service de proximité qui limite les contaminations. Nous sommes là pour répondre à toutes leurs inquiétudes », témoigne Olivier Coupery, l’un des co-responsables du collectif. Les agriculteurs d’Ici La Terre rappellent que le numéro vert reste en tous les cas une réponse professionnelle au besoin d’information des consommateurs.

Ils relaient également l’appel lancé par le secteur agricole et le gouvernement face au manque de main d’œuvre qui menace la filière à cause des mesures de restrictions imposées par la pandémie.

