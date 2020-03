Covid-19 et emploi agricole Le gouvernement précise les modalités pour ceux qui veulent aider l’agriculture

Alors qu’un grand nombre de Français sont au chômage forcé à cause de la pandémie de Covid-19, les agriculteurs, dans l’impossibilité de recruter des saisonniers souvent d’origine étrangère, manquent de bras. Après avoir relayé cet appel le 24 mars, le gouvernement a précisé le dispositif permettant à ceux qui le souhaitent de venir travailler dans la filière agricole en cette période particulière.

« Chaque année à cette époque, les agriculteurs ont besoin de main d’œuvre pour récolter les fruits et les légumes, mais aussi pour les semis qui seront récoltés cet automne. D’habitude, ces renforts saisonniers étaient assurés par des travailleurs de pays voisins, qui ne peuvent plus aujourd’hui circuler librement, compte-tenu de l’épidémie qui nous frappe », ont rappelé le 24 mars les ministres de l’économie, de l’agriculture et du travail dans un communiqué commun.

Après l’appel de Didier Guillaume le 24 mars à venir rejoindre les rangs de « la grande armée de l’agriculture », les ministres ont en effet détaillé les modalités pratiques permettant à ceux qui le souhaitent de venir travailler en agriculture pendant la pandémie de coronavirus.

Un recrutement facilité

La protection des salariés reste la priorité et pour la garantir, le ministère du travail devrait diffuser, d’ici la fin de la semaine, les solutions concrètes permettant aux employeurs de protéger leurs employés de la propagation du virus.

Concernant la principale difficulté, le recrutement, une plateforme dédiée « aux secteurs qui ont, dans cette période, des besoins particuliers en recrutement » sera mise en ligne, en partenariat avec Pôle Emploi, et regroupera toutes les offres disponibles pour les entreprises concernées. Pôle emploi proposera à chaque employeur, s’il le souhaite, de prendre en charge la présélection des candidats, et ces derniers pourront consulter les offres sans créer de compte et accéder directement aux coordonnées des recruteurs, indiquent les ministres.

Possibilité de travailler pour ceux qui sont en chômage partiel

Si le dispositif vise surtout les demandeurs d’emploi et les indépendants dont l’activité s’est arrêtée à cause de la pandémie de Covid-19, il sera également possible aux salariés actuellement en chômage partiel de se mettre à disposition de la filière agricole. Le salarié peut ainsi « cumuler son indemnité d’activité partielle avec le salaire de son contrat de travail dans la filière agroalimentaire, sous réserve que son employeur initial lui donne son accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise du travail », précise le communiqué. L’employeur de la filière agroalimentaire qui embauche le salarié en activité partielle devra libérer le salarié de ses obligations sous réserve du même délai de 7 jours.

Pour sécuriser l’approvisionnement agroalimentaire d’aujourd’hui et de demain, le plan du @gouvernementFR pour faciliter le recrutement de main d’œuvre saisonnière tout en respectant la sécurité sanitaire.@murielpenicaud @BrunoLeMaire https://t.co/3pNyudEIJc — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) March 24, 2020

Par ailleurs, ce dispositif n’empêchera pas les bénéficiaires du fond de solidarité pour les très petites entreprises, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales (1 500 euros début avril sur demande auprès du site des impôts) d’y avoir droit même s’ils effectuent des contrats courts dans les entreprises agricoles et agroalimentaires.

