Covid-19 Innov-Agri contraint de renoncer à son édition 2020 sur décision préfectorale

« Du fait d'une décision administrative liée au contexte sanitaire », GFA Events, organisateur d’Innov-Agri, a annoncé devoir renoncer à l’édition 2020 du salon, qui était prévue du 8 au 10 septembre prochains.

« Sous le coup d'une décision administrative, Innov-Agri n’aura finalement pas lieu cette année. » « Les organisateurs de l'événement plein air de référence du monde agricole viennent d'apprendre qu'ils doivent renoncer à la préparation d'Innov-Agri 2020 », qui devait se tenir du 8 au 10 septembre prochains.

Le couperet est tombé alors que « les équipes Innov-Agri et du groupe NGPA étaient mobilisées à 300 % pour l'ouverture (…) malgré le retard et malgré les doutes ». « Tout avait été mis en œuvre, y compris les mesures sanitaires adaptées à la pandémie de Covid-19, pour être à la hauteur des attentes des visiteurs, comme celles des exposants », expliquent les organisateurs.

Ces derniers subissent la décision du préfet de région Centre Val-de-Loire, qui « n'autorise finalement plus la tenue de grands rassemblements, même en extérieur », à cause de « la détection de clusters dans le département du Loiret » poussant « les autorités à ne prendre aucun risque de voir circuler encore davantage le virus ».

« Notre détermination à accompagner le rebond économique du monde agricole est plus forte que notre déception, assure Gérard Julien, président du groupe NGPA. Nous avons d'ores et déjà mobilisé toutes les compétences digitales de notre groupe, leader en ce domaine, pour proposer des alternatives nouvelles de mise en relation aux exposants et aux agriculteurs. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net