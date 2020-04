Innov-Agri 2020 Une édition pour booster le redémarrage de l'économie agricole

GFA Events annonce que l'édition 2020 d'Innov-Agri aura bien lieu à Outarville (Loiret) malgré le contexte difficile de la filière. Les organisateurs veulent contribuer à booster le redémarrage de l'activité des fournisseurs de matériel agricole après la fermeture de la plupart des usines suite à la pandémie de Covid-19. Rendez-vous donc les 8, 9 et 10 septembre prochains pour découvrir les nouveautés en dynamique au champ !

En cette période de confinement en raison de la crise sanitaire mondiale du Covid-19, les organisateurs d'Innov-Agri mettent les bouchées doubles pour préparer l'édition 2020 d'Outarville (Loiret).

Le salon extérieur se déroulera comme prévu sur trois jours, les 8, 9 et 10 septembre prochains. GFA Events affirme ainsi sa volonté d'accompagner les professionnels de l’agriculture avec ce rendez-vous malgré le contexte difficile. De quoi dynamiser le coup d’envoi de la campagne 2020-2021. D'après Béatrice Collet, directrice de GFA Events : « Innov-Agri sera d'ailleurs le premier grand rendez-vous plein air de l’année 2020 ! »

Maintenir le lien en période de crise

L'événement est aussi l'occasion pour les agriculteurs de rencontrer les fournisseurs de matériel agricole, d'échanger avec eux, de prendre conseil et de se former auprès d’experts sur différentes thématiques. Le salon propose des démonstrations et du partage d'expérience autour de techniques culturales innovantes. Il crée du lien.

En pleine crise sanitaire, le lien doit être maintenu pour aider les agriculteurs et leurs fournisseurs à retrouver rapidement la compétitivité.

Innov-Agri donne de la vigueur au redémarrage de l'économie agricole

« Parce qu’il sera vital pour les entreprises de la filière de préparer un rebond économique qui, une fois la crise sanitaire maîtrisée, doit être le plus vigoureux possible, l’ensemble des forces vives de notre groupe média est mobilisé pour fournir à la filière l’éventail de services dont elle aura besoin pour relancer l’économie. Innov-Agri ne fait pas exception à la règle », illustre Gérard Julien, président du groupe NGPA.

