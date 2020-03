Innov-Agri Sol, traction et pneumatiques : la première journée au champ, c'est demain !

Pour sa première journée certifiée terrain, Innov-Agri propose une formation au champ dont la thématique est le sol, la traction et les pneumatiques. Pour participer à l'événement, pensez à vous inscrire.

Sol, traction et pneumatiques : préserver le potentiel de rendement de vos cultures grâce à des machines bien équipées et bien réglées. C'est le thème de la première journée certifiée terrain. Le matin, rendez-vous en salle pour découvrir comment optimiser la traction tout en respectant le matériel, le sol et même faire des économies. Pour animer cet atelier théorique, les organisateurs ont fait appel à Julien Hérault, formateur et conseiller indépendant en agro-équipement.

L'après-midi, place à la pratique. Cinq ateliers sont organisés au champ sur le site d'Outarville. Pneumatiques, traction, lestage, télégonflage, science-fiction... il devrait y avoir de quoi répondre aux interrogations des agriculteurs et leur donner les clés pour limiter le tassement du sol dans les parcelles pour ne pas entamer le potentiel de rendement.

