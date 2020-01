Innov-Agri Le salon au champ se modernise et propose des journées à thèmes toute l'année

Innov-Agri espère renforcer sa position de salon dynamique en Europe en offrant désormais sept journées thématiques à ses visiteurs. Qu'il s'agisse de fournisseurs, de commerciaux ou d'agriculteurs, tout le monde peut participer ! Conférences et des partages d’expérience, démonstrations et des expérimentations terrain... l'organisation revoit la richesse du contenu proposé en faisant vivre le site de 160 ha dès le printemps 2020.

Pour sa 26 e édition, le salon au champ Innov-Agri poursuit sa modernisation et offre dorénavant des journées thématiques tout le long de l'année. L'occasion de faire vivre les 160 ha du site d' Outarville (Loiret) dès le début 2020 !

Cela ne remet pas en cause les trois jours du salon prévus les 8, 9 et 10 septembre près d'Orléans. Le site accueillera en amont des journées de formation terrain et des journées "exclusives". Elles sont proposées aux exposants qui souhaitent rassembler leur clients agriculteurs ou leurs fournisseurs. L'idée est de leur offrir des mises en situation de produits, des formations commerciales ou techniques, des lancements ou pour une étape de road show.

Du contenu supplémentaire pour les visiteurs

Les organisateurs tentent là d’apporter du contenu supplémentaire aux visiteurs. Les journées de formation seront basées sur des conférences et des partages d’expérience, mais aussi des démonstrations et des expérimentations terrain. Au total, l'organisation annonce sept journées d'ici septembre 2020.

Les trois premiers thèmes sont déjà au calendrier :

Sol, traction et pneumatique - le 10 mars

Clés de réussite pour les semis de printemps - le 31 mars

Gestion des adventices - le 29 mai

Selon GFA Events : « La nouvelle formule du salon devrait bénéficier à tous ! L’idée est de proposer aux visiteurs et à leurs fournisseurs des rendez-vous réguliers tout au long de l’année, parfaitement adaptés au calendrier des travaux agricoles dans leur diversité. Les enseignements de ces journées de formation viendront ensuite nourrir le contenu du salon, durant les trois jours d’ouverture en septembre. Une manière d’asseoir le positionnement d’Innov-Agri en Europe en tant qu'apporteur de solutions concrètes pour l’agriculture, basé sur les démonstrations et le partage d’expériences. »

