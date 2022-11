En novembre Les installations et transmissions sont durables en Bretagne !

Novembre, c'est le mois de l'installation durable en Bretagne, mais aussi de la transmission. Plus d'une vingtaine d'événements sont proposés par la FRCivam dans toute la région. À vos agendas !

Une installation durable, c'est l'objectif de tous porteurs de projets en agriculture. Dans le temps, comme en termes de pratiques agricoles, respectueuses de l'environnement et limitant le changement climatique. C'est pourquoi la FRCivam de Bretagne (fédération régionale des Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural) organise, en novembre 2002, le mois de l'installation durable, et donc de la transmission.

Au programme : près d'une vingtaine d'animations disséminées dans les quatre départements. Via des témoignages, échanges, tables rondes, formations... vous découvrirez différents dispositifs permettant de s'installer agriculteur/agricultrice ou de céder son exploitation : Ciap (coopératives d'installation en agriculture paysanne avec un taux de réussite de 90 %), stages à l'émergence de projets agricoles (80 % de jeunes installés encore en activité au bout de deux ans), outils citoyens d'accès au foncier, cafés installation/transmission, etc.



Novembre, le mois de l'installation en agriculture durable en Bretagne D'autres détails sur cette opération, en consultant l'article de l'édition 2018 :

11 associations d’agriculture paysanne sont à l'origine de ces temps forts : Accueil paysan 35, Adage 35, Agriculture paysanne 22, Cedapa, Ciap 22, Civam 35 installation transmission, Civam 29, Civam agriculture durable 56, Fédération régionale des Civam, La Marmite, Terre de liens Bretagne.

Au sein desquelles, « plus de 850 paysannes et paysans, ainsi que 650 citoyens et citoyennes » travaillent autour de six thématiques : « agriculture durable (modes de production économes en intrants, autonomes et créateurs de valeur ajoutée), systèmes alimentaires territorialisés et circuits courts de commercialisation, accueil à la ferme (touristique, éducatif, social), initiatives concertées dans les territoires ruraux, installation/transmission/création d'activités en milieu rural, énergie et changement climatique.

Les 24 rendez-vous :

Côtes-d'Armor

9/11, 14-16h30, Trégueux : les bases de la transmission agricole.

10/11, 20-22h30, Louargat : l'installation paysanne collective.

14/11, 9h30-12h30, Belle-Isle-en-Terre : les bases de l'installation agricole.

16/11, 9h30-17h, secteur Dinan Agglo : le foncier et vous.

30/11, 18-20h, Saint-Brieuc : la Ciap, un dispositif facilitant les installations sur les territoires.

Finistère

9/11, 20-22 h, Châteaulin : installation/transmission agricoles, comment prendre terre au 20e siècle ?

15/11, 20-22 h, Guengat et 22/11, 20-22 h, Plabennec : comment sensibiliser ses voisins à la transmission des fermes ?

29/11, 20-22 h, Plogastel-Saint-Germain : la fuite en avant des troupeaux bovins, quelles perspectives d'installation en élevage laitier dans le Finistère ?

Ille-et-Vilaine

9/11, 10-16 h, Fougères : découvrir Terre de liens et les enjeux de préservation du foncier agricole.

16/11, 20-22h30, Gahard : l’accès au foncier, mettre toutes les chances de son côté.

18/11, 9h30-12h, Guichen : faciliter l'installation et la transmission, retour sur deux études menées en 2022.

18/11, 10-12h, Cesson-Sévigné : accueillir sur ma ferme, oui mais comment ?

21/11, 13h30-16h, Mouazé : transmettre sa ferme, reprendre après un tiers, deux exemples de parcours.

23/11, 10-16h, Chauvigné : activités diversifiées et accueil.

Morbihan

14/11, 20h, Guéhenno : le collectif dans l'installation, association et/ou mutualisation.

15/11, 9h30-12h30, Bobehec La Vraie Croix : accueil collectif pour personnes en projets agricoles.

25/11, 20h30, lieu à définir : conférence gesticulée, produire et se nourrir c'est politique.

30/11, 9-16h, Bobehec La Vraie Croix : le foncier et vous.

Plus d'infos sur www.moisdelinstallationdurable.fr

(avec une carte interactive des événements).

