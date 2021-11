AgroParisTech L'État renonce à vendre le domaine de Grignon à un promoteur immobilier

L'État met fin à son projet contesté de vente du domaine de Grignon, berceau de l'agronomie française qui accueille l'école d'ingénieurs agronomes AgroParisTech, au promoteur immobilier Altarea Cogedim, a annoncé lundi la préfecture des Yvelines dans un communiqué.

« Une nouvelle procédure de cession » du domaine « sera lancée au second semestre 2022 », a indiqué la préfecture qui précise que cette décision « ne remet pas en cause le calendrier prévu pour l'installation d'AgroParisTech sur le site de Saclay », dans l'Essonne, en 2022.

« Cela doit permettre de s'accorder sur le meilleur projet possible », a pour sa part indiqué dans un tweet le ministre de l'agriculture Julien Denormandie, lui-même un ancien d'AgroParisTech et dont le ministère avait longtemps vu dans l'option Altarea Cogedim « un projet réaliste et fiable ».

« C'est une très bonne nouvelle, c'est le résultat d'un combat qui dure depuis cinq ou six ans et qui permettra, je l'espère, de retrouver un autre avenir pour le domaine de Grignon », a réagi après de l'AFP Georges d'Andlau, co-président de l'association Grignon 2000, opposée à cette privatisation. « Un autre dialogue devra s'ouvrir avec l'État vendeur et les collectivités locales », a-t-il ajouté.

Afin de tenir compte du temps de concertation nécessaire, une nouvelle procédure de cession du site @AgroParisTech de Grignon sera lancée au second semestre 2022.

Le domaine de Grignon comprend un château du XVIIe siècle, inscrit au titre des monuments historiques, 130 hectares de terres agricoles, dont une ferme expérimentale, et plus de 133 hectares de bois. Il est situé dans la petite commune de Thiverval-Grignon, à une vingtaine de kilomètres de Versailles.

En 2016, le site avait été considéré pour recevoir le nouveau centre d'entraînement du club de football du Paris Saint-Germain, un projet à 35 millions d'euros qui avait été abandonné devant la levée de boucliers.

Les étudiants ne remettent pas en cause leur déménagement sur le site de Saclay, mais s'opposaient à la reprise du domaine par le promoteur immobilier Altarea Cogedim, officiellement acté à l'été 2021.

Le promoteur projetait notamment de construire sur ce site « une programmation résidentielle adaptée » avec « de nouvelles constructions parfaitement intégrées sur des zones déjà urbanisées ».

