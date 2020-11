Semences agricoles La France affiche des exportations record et reste le leader mondial

• AFP

La France a exporté pour 1,86 milliard d'euros de semences lors de la campagne commerciale 2019/2020, dégageant en ce domaine un excédent commercial record qui a dépassé pour la première fois le milliard d'euros, a annoncé mercredi le Gnis, l'interprofession des semences.

Cette augmentation de 12 % des exportations a été notamment portée par les semences de maïs (+ 16 %) et d'oléagineux (+ 12 %).

Si l'Allemagne demeure le premier marché à l'exportation, ce sont les pays de l'est de l'UE (+ 25 %) et des régions comme le Proche et le Moyen-Orient (+ 50 %) ou l'Amérique du Sud (+ 100 %) qui ont soutenu la croissance des exportations.

La France demeure ainsi « le leader mondial des exportations de semences agricoles », devant les États-Unis et les Pays-Bas, a indiqué le Gnis, qui souligne que semences et plants participent « à hauteur de 35 % au solde de la balance commerciale du commerce extérieur français des produits agricoles ».

La filière, qui emploie 15 000 salariés en France, indique consacrer chaque année plus de 400 millions d'euros « au financement de l'innovation variétale », afin de créer de nouvelles variétés pour adapter l'offre notamment aux contraintes du changement climatique.

