Manifestation « anti-bassines » La préfecture des Deux-Sèvres accentue les restrictions

La préfecture des Deux-Sèvres, qui a interdit les manifestations ce week-end à Sainte-Soline, où veulent se rassembler des opposants à un projet de réserve d'eau pour l'irrigation agricole, a également proscrit mercredi la circulation de personnes venues de l'extérieur de ce secteur du département.

Seuls « les riverains pouvant justifier de leur domicile et les personnels soignants » pourront circuler ou stationner dans le périmètre défini autour de Sainte-Soline, précise la préfecture dans un communiqué.

Lundi, elle avait déjà interdit « toute manifestation et attroupement » le week-end prochain dans la commune, ainsi que dans neuf autres localités environnantes, à Mauzé-sur-le Mignon, où une première réserve est déjà construite, et à Val-du-Mignon.

Ce secteur des Deux-Sèvres est au cœur d'une bataille de l'eau entre agriculteurs et une cinquantaine d'associations environnementales, d'organisations syndicales et de groupes anticapitalistes, qui dénoncent un « accaparement de l'eau » destiné à « l'agro-industrie ».

Samedi et dimanche, les opposants du collectif « Bassines Non Merci » prévoient de « converger par milliers » pour « mettre fin » au chantier de construction d'une réserve d'eau à Sainte-Soline, a indiqué leur porte-parole Julien Le Guet. Cette réserve est la deuxième des 16 prévues dans le projet élaboré par un groupement de 400 agriculteurs réunis dans la Coop de l'eau, pour « baisser de 70 % les prélèvements » en été.

« On a déjà connu deux arrêtés de ce type sur les dernières manifestations de masse. Dans les deux cas, on a réussi à manifester », rappelle mercredi à l'AFP Benoît Feuillu, représentant des « Soulèvements de la Terre », qui assure que le rassemblement aura bien lieu.

Un référé liberté a été déposé mercredi auprès du tribunal de Poitiers afin de contester l'interdiction de manifester. « C'est une atteinte à nos libertés fondamentales », déplore aussi Mélissa Gingreau, membre du collectif « Bassines Non merci », qui dénonce « une disproportion » de ces mesures.

La « circulation d'engins agricoles isolés ou en cortège » est également proscrite entre samedi et lundi matin, tout comme « la vente, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, du carburant, des acides et produits inflammables, chimiques ou explosifs » ainsi que le « port et transport d'armes toutes catégories confondues » avait précisé la préfecture.

Des mesures similaires ont été prises par la préfecture de Charente-Maritime dans des communes attenantes à Mauzé-sur-le-mignon.

Le 26 mars, une manifestation ayant réuni entre 5 000 et 7 000 personnes à La Rochénard avait été émaillée de heurts entre gendarmes et opposants aux réserves d'eau, sans faire de blessés. Des dégradations sur des installations agricoles avaient aussi été enregistrées.

